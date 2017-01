2017-01-25 03:45:00.0

Jazz-Festival Männer in der Überzahl

Die Mindelheimer Jazztage bieten wieder vier hochkarätige Konzerte im Stadttheater und in der Dampfsäg. Von Manuela Frieß

Organisator Peter Schmid verspricht zum 24. „Jazz isch“ wieder absolut Hochkarätiges mit einer Prise Überraschendem. Nachdem im vergangenen Jahr vorwiegend Musikerinnen die Mindelheimer Jazztage dominiert haben, sind in diesem Jahr hauptsächlich die Männer am Zug.

Doch zu Beginn sitzt zuerst einmal eine Dame aus Südkorea am Flügel im Stadttheater. Zum Auftaktkonzert am Donnerstag, 30. März, wird der Klavierabend mit Younee Grenzen sprengen und alle Altersklassen begeistern, ist sich Schmid sicher. Die Pianistin, die in ihrem Heimatland längst ein gefeierter Superstar ist, schafft mit ihrem Spiel einen ganz eigenen Klang, verbindet traumwandlerisch Klassik, Pop und Jazz miteinander und begeistert bei ihren Auftritten mit einem atemberaubendem Anschlag. „Ein musikalisches Phänomen“ jubelt die Zeitschrift „Jazzthetik“, während die erste CD „Jugendstil“ im Jahr 2014 über Nacht auf Platz eins verschiedener Bestseller Listen geklettert ist.

Es swingt, groovt und rockt

Danach ist das Festival fest in Männerhand: es folgt am Freitag, 31. März 2017, der Geheimtipp von Peter Schmid: „Rom/Schaerer/Eberle – Diese drei Jungs aus Österreich sind schlicht ein Ereignis. Was mit diesem eher sperrigen Bandnamen daherkommt, lässt sich kaum in Worte fassen und lehrt einem das Staunen“, meint der langjährige Organisator. „Eine der erfrischendsten Formationen im Bereich Jazz und überhaupt“, meint der Österreichische Rundfunk. Herausragend im Trio der Stimmakrobat und Vollgas-Performer Andreas Schaerer, der manchen vielleicht als Frontman von „Hildegard lernt fliegen“ bekannt ist. Dazu das fulminante Gitarrenspiel von Peter Rom und die unerschöpflichen Klangvariationen an der Trompete von Martin Eberle. „Das swingt, groovt und rockt, dass es nur so eine Freude ist“, jubelt Peter Schmid.

Eine längere Anreise hingegen hat die nächste Band, die am Samstag, 1. April, in der Dampfsäg das Festival weiterführt: „Vocal Sampling“ kommen aus Kuba und stehen ganz ohne Instrumente auf der Bühne. Die sechsköpfige a-capella Gruppe bringt allein mit ihren Stimmen zum Beispiel eine ganze Salsa Band auf die Bühne. Das Sextett war schon Gast bei allen großen Festivals der Welt, war „Artist of the Year“ bei der a-capella Society of America und teilte bereits die Bühne mit Peter Gabriel und Phil Collins. „Eine der außergewöhnlichsten Gruppen“ schreibt die Times. „Die sechs Jungs aus Kuba zaubern Klänge, Melodien und Illusionen auf die Bühne, dass einem nur Kopfschütteln bleibt“, schreibt Schmid.

Gitarrenlegende trifft Klangzauberer

Zum Abschluss des Festivals 2017 gastiert am Sonntag, 2. April, „Camerata Bavarese“ in der Dampfsäg. Man könnte ohne Übertreibung auch sagen: Gitarrenlegende trifft Klangzauberer, beschreibt es der Organisator. Denn hier haben sich der Kammermusikvirtuose an der Klarinette Klaus Hampl und Sigi Schwab, der große Meister der Gitarre, zu einem Projekt gefunden, das durch Außergewöhnlichkeit in der instrumentalen Besetzung und Klangfarbe, schlicht Maßstäbe setzt. Das Quartett vervollständigen Ramesh Shotham an Schlagzeug und den Percussions sowie Tommi Müller am E-Bass. Die vier von „Camerata Bavarese“ zünden ein Feuerwerk der Phantasie, sprengen die vermeintlichen Grenzen verschiedener Stilrichtungen und zaubern feinste Musikbilder in die ehrwürdige Dampfsäg, lobt Peter Schmid die Band. Im Rahmenprogramm gibt es am Sonntag, 2. April ab 11 Uhr in der Dampfsäg auch wieder einen Jazz-Frühschoppen mit freiem Eintritt. Dort spielt die Jazzkur Bigband der Städtischen Sing- und Musikschule Bad Wörishofen unter der Leitung von Klaus-Jürgen Hermannsdörfer.

Info: Das Jazz-isch-Festival dauert in diesem Jahr von Donnerstag, 30. März, bis Sonntag, 2. April. Karten gibt es unter anderem beim MZ Kartenservice in Mindelheim, Maximilianstraße 14 und unter der Nummer 08261/991375 sowie in Bad Wörishofen, Gärtnerweg 7 unter der Telefonnummer 08247/35035. Infos auch im Internet unter www.jazz-isch.de.