Porträt Max Raabe kann’s auch alleine

Vor seinem Auftritt in Bad Wörishofen plaudert der Sänger über die Treue zu seiner Kindheits-Frisur und über ernste Themen wie das jüdische Erbe in seiner Musik.

Herr Raabe, Ihre Art des Auftritts mit elegantem Outfit und spezieller Frisur hat schon etwas Einmaliges, es ist ein Markenzeichen geworden. Wie kam das zustande?

Die Frisur habe ich schon seit ich zwölf Jahre alt bin. Frack und Smoking sind eigentlich das typische Musiker-Outfit, das finde ich nicht so ungewöhnlich. Ich trete ja nicht mit einem Clownskostüm auf. Ich komme aus der Klassik und da gehören Frack und Smoking eben dazu. Außerdem ist es somit einfacher und ich brauche mir keine Gedanken mehr über das jeweilige Outfit zu machen.

Sie sind in Lünen in Westfalen geboren. Wieviel Westfale steckt noch in Ihrem Wesen? Diese gelten ja nicht gerade als besonders humorvoll.

Der Humor der Westfalen ist sehr trocken. Auch bei meinen Auftritten steht der trockene Humor im Vordergrund.

Ihre Lieder sind auch bei diesem Programm in der Weimarer Republik angesiedelt. Wie ist diese Musik politisch einzuordnen, im Vorfeld des Nationalsozialismus?

Der Großteil der erfolgreichsten Komponisten waren damals Juden, die später Deutschland verlassen mussten oder auch umkamen. Das kann man den Gema-Listen entnehmen. Zu ihnen gehörten Leute wie Werner Richard Heymann, Walter Jurmann oder die Texter Fritz Rotter oder Robert Gilbert, um nur einige zu nennen. Von ihnen stammen Lieder wie „Veronika, der Lenz ist da“ oder „Ich küsse Ihre Hand, Madame“. Ich sehe dahinter keine politische Bedeutung. Sie wollten damit die Leute unterhalten und sie der Realität entreißen.

Gibt es bei Ihren vielen erfolgreichen Titeln einen, der für Sie eine besondere Bedeutung hat?

Es gibt inzwischen etwa 600 Titel. Da ist eigentlich keiner dabei, der besonders schicksalsträchtig wäre oder der herausragt. Ich habe sie mir alle freiwillig angeeignet und so haben alle ihre eigene Bedeutung.

Sie sind nicht das erste Mal in Bad Wörishofen. Was verbinden Sie mit der Kneippstadt?

Mir fällt ein, dass ich die Stadt bisher immer bei schönem Sonnenschein und bei schönen Spaziergängen erlebt habe. Pfarrer Kneipp ist mir natürlich bekannt. Aber ich fühle mich noch bei bester Gesundheit und so brauche ich noch keine Kneippkur.

Sie werden oft mit der Musik der Comedian Harmonists in Verbindung gebracht. Wie intensiv haben Sie sich mit deren Musik auseinandergesetzt?

Direkt auseinandergesetzt habe ich mich damit nicht, obwohl ich mich natürlich damit schon beschäftigt habe. Wir spielen ja viele Stücke, die sie auch gesungen haben. Die Hälfte der Comedian Harmonists waren ja ebenfalls Juden und das Ensemble löste sich Anfang der 30er-Jahre auf.

Sie treten in der Regel mit Ihrem Palast Orchester auf. Diesmal ist das anders. Was können die Besucher am 18. Mai in Bad Wörishofen bei Ihrem Programm „Max Raabe singt“ erwarten und warum treten sie dabei als Solist auf?

Es ist schon so, dass wir meistens mit dem Palast Orchester unterwegs sind. Aber seit Mitte der 90er-Jahre mache ich schon Soloabende. Wir werden auch hier Lieder aus dem Repertoire der späten 20er-Jahre bieten.

Welches sind die Botschaften, die Sie mit Ihren Auftritten vermitteln wollen oder steht hauptsächlich die Unterhaltung im Vordergrund?

Mich interessieren vor allem die Musik, die Komponisten und die Texter mit ihren Geschichten, der Ironie, die dahintersteckt und die vorkommende Doppeldeutigkeit. Außerdem versuche ich die Energie, die sich dahinter verbirgt, herauszuarbeiten. Interview: Helmut Bader

Max Raabe kommt mit seinem Programm „Max Raabe singt" und seinem Pianisten Christoph Israel am Donnerstag, 18. Mai, ab 20 Uhr ins Kurhaus nach Bad Wörishofen.