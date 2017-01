2017-01-24 04:25:00.0

Verkehr im Unterallgäu Mehr als sechs Millionen Euro für die Kreisstraßen

Im Landkreis tun sich mehrere Baustellen auf, andere werden fortgeführt. Ein Überblick. Von Sandra Baumberger

Bei Straßen scheint es ganz ähnlich zu sein wie bei Häusern: Es gibt immer etwas zu tun. Diesen Schluss legt das Investitionsprogramm für die Kreisstraßen nahe, das Tiefbauamtsleiter Walter Pleiner in der jüngsten Sitzung von Kreis- und Bauausschuss vorgestellt hat und das beide Ausschüsse einstimmig billigten. Demnach fließen heuer 6,4 Millionen Euro in die Instandhaltung der Kreisstraßen. Zieht man Zuschüsse sowie Anteile ab, die Gemeinden, Bund oder Bahn tragen, verbleiben etwas mehr als die Hälfte dieser Kosten, nämlich 3,37 Millionen Euro, beim Landkreis. Folgende Projekte sind geplant oder werden in diesem Jahr fortgeführt:

MN 8 In Bedernau werden seit August 2016 die Ortsdurchfahrt und die Kreisstraße bis nach der Abzweigung nach Bäumgärtle auf einer Länge von zwei Kilometern ausgebaut und verbreitert. Außerdem wird ein rund 1,3 Kilometer langer Geh- und Radeweg vom Ortsausgang in Richtung Oberschönegg gebaut. Insgesamt sind für das Projekt 2,4 Millionen Euro veranschlagt, heuer werden davon 900000 fällig. Die Arbeiten sollen Ende 2017 abgeschlossen werden.

MN 16/17 In Ungerhausen wurde ebenfalls bereits im vergangenen Jahr damit begonnen, den Bahnübergang an der Kreisstraße zu beseitigen. Dazu wurde zunächst die Kreisstraße MN17 Richtung Holzgünz ins Gewerbegebiet verlegt. In diesem Jahr sollen die Eisenbahnüberführung sowie ein Geh- und Radweg entstehen und die Kreisstraße MN16 soll ausgebaut werden. Die Kosten für das Projekt, an dem auch die Bahn beteiligt ist, werden auf 5,7 Millionen Euro geschätzt.Der Landkreis hat für die nächsten Jahre eine Beteiligung in Höhe von 4,2 Millionen eingeplant, für dieses Jahr stehen 2,6 Millionen Euro im Investitionsprogramm. 2018 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Illerbrücke Die Fördergelder für die Sanierung der denkmalgeschützten ehemaligen Eisenbahnbrücke über die Iller in Illerbeuren wurden 2016 schriftlich zugesagt. Deshalb kann die Brücke, die als Geh- und Radweg genutzt wird, ab diesem Frühjahr instandgesetzt werden. Dafür sind in diesem Jahr 1,15 Millionen Euro eingeplant, insgesamt wird das Projekt voraussichtlich 2,2 Millionen Euro kosten. Im Herbst 2018 soll es fertig sein.

MN 25 In Mindelau werden heuer die Ortsdurchfahrt sowie die Kreisstraße in Richtung Dorschhausen ausgebaut und ein neuer Geh- und Radweg gebaut. Dafür sind in diesem Jahr 1,4 Millionen Euro vorgesehen, weitere 400000 Euro sind es in den beiden Folgejahren.

MN 13/32 Weil sich an der Kreuzung zwischen Lauben und Erkheim immer wieder teils folgendschwere Unfälle ereignet haben, soll dort künftig ein Kreisverkehr die Sicherheit erhöhen. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Kreisstraße in Richtung Moosmühle ausgebaut und der Durchlass über den Moosgraben erneuert. Pleiner rechnet hier mit Gesamtkosten von 700000 Euro, 600000 stehen heuer im Investitionsprogramm.

MN 10 Um die Verkehrssituation in Wiedergeltingen zu entschärfen, soll hier für insgesamt 110000 Euro eine Querungshilfe eingebaut werden. Dafür werden zwei Bushaltestellen verlegt.

Instandhaltung Für Decken- und Brückenbaumaßnahmen sowie Oberflächenbehandlungen stehen in diesem Jahr 400000 Euro im Investitionsprogramm. 90000 Euro davon entfallen auf die Mindelkanalbrücke in Mindelheim. Sie soll saniert werden, wenn die Stadt die untere Maximilianstraße neu gestaltet. Dann nämlich fließt im Mindelkanal kein Wasser.

Ausblick Im kommenden Jahr will der Landkreis die Sebastian-Kneipp-Straße in Ottobeuren sowie die Ortsdurchfahrt von Fellheim ausbauen und dort die Mühlbachbrücke erneuern. Zudem sollen die Kreisstraße zwischen Straß und Legau, der Bahnübergang bei Türkheim Bahnhof und die Kreisstraße im Bereich der Autobahnanschlussstelle Woringen ausgebaut werden. In Eldern, wo ein Hochwasserdamm entsteht, soll in diesem Zuge außerdem die Kreuzung der Staatsstraße St2011 mit der Kreisstraße MN31 geändert werden.

Das letzte Wort über das Investitionsprogramm hat der Kreistag, wenn er Ende März den Haushaltsplan für dieses Jahr verabschiedet. Abschließend bedankte sich Landrat Hans-Joachim Weirather bei den Mitarbeitern des Tiefbauamtes und der Kämmerei und dort insbesondere bei Rudolf Mautz. Er hatte sich jahrelang um den Grunderwerb gekümmert und geht nun in den Ruhestand.