2017-04-12 00:31:12.0

Meisterkonzerte Meisterhaftes Sahnehäubchen

Die Sopranistin Leontina Vaduva bot eine wahrhaft auserlesene Stunde Von Maria Schmid

Die von Dietmar Gräf initiierten „Meisterkonzerte“ sind bei den Gästen im Festsaal des Bad Wörishofer Dominikanerinnenklosters immer sehr beliebt. Zu Gast sind stets hervorragende Musiker aus aller Welt. Doch der jüngste Auftritt von Leontina Vaduva setzte der Konzertreihe ein echtes Sahnehäubchen auf.

Die in Rumänien geborene und in Frankreich lebende Sopranistin begeisterte mit ihrem klaren, lyrischen Sopran bereits bei den ersten Liedern, am Steinway-Flügel von Dietmar Gräf begleitet. Der Konzertabend war im wahrsten Sinne des Wortes eine „L’heure exquise“. Diese „auserlesene Stunde“ zeigte die ganze Vielfalt des Repertoires von Leontina Vaduva, vom Lied bis zur Oper.

Die kennt sie aus ihren reichen Erfahrungen von Auftritten in der Metropoliten Opera in New York ebenso wie der Mailänder Scala, dem Covent Garden in London oder auch der Bayerischen Staatsoper in München.

Sie trat unter anderem mit Placido Domingo auf unter Dirigenten wie Riccardo Muti und Kent Nagano. Die Atmosphäre im Festsaal war locker, gelöst von Weltruhm. Leontina Vaduvas offene, herzliche, temperamentvolle, heitere und auch ernste Vortragsweise riss das Publikum in ihren Bann. So auch die andachtsvolle Interpretation vom „Vater unser“, dem „Tatal Nostru“ von Felicia Donceanu, einer rumänischen Komponistin, das „Ave Maria“ aus der Oper „Thais“ (Meditation) von Jules Massenet oder das „Per pietà bel’idol mio“ von Vincenzo Bellini. Sie sang in lateinischer, französischer, russischer, rumänischer, italienischer und auch in deutscher Sprache.

Dietmar Gräf rezitierte das Gedicht „Verborgenheit“ von Eduard Mörike, das Hugo Wolf vertonte: „Lass, o Welt, o lass mich sein! Locket nicht mit Liebesgaben, lasst dies Herz alleine haben, seine Wonne, seine Pein!“

Dieses Lied sang Leontina Vaduva natürlich in deutscher Sprache, so auch das Lied „Träume“ von Richard Wagner. Ganz zauberhaft erklang das heitere „Il bacio“ von Luigi Arditi und „La nuit“ von Arthur Rubinstein.

Mit ungarischem Flair sang Leontina Vaduva das von Robert Stolz komponierte „Spiel auf Deiner Geige“ und viele andere Lieder.

An diesem Konzertabend waren die Großen der klassischen Musik zu Gast, hervorragend vertreten durch diese großartige Sopranistin. Durch das Programm führte Dietmar Gräf. Seine Moderation war angereichert mit Informationen und persönlichen Anekdoten. Die Gäste waren zu Recht begeistert. Sie ließen die Künstler erst nach zwei Zugaben von der Bühne.