2017-03-27 04:35:00.0

Medizin Mindelheim: Direkt in die Champions League

Das Klinikum kommt aus der Kreisliga, sagt sein Vorstand. Warum die Mindelheimer heute medizinisch so gut versorgt sind wie nie Von Johann Stoll

Die medizinische Versorgung im östlichen Unterallgäu erlebt gerade einen Quantensprung. Das Kreisklinikum in Mindelheim, das eigentlich nur für die Grund- und Regelversorgung zuständig ist, ist in den vergangenen Monaten deutlich aufgewertet worden.

Der Vorstand der Kreiskliniken Franz Huber wähnt sich dank modernster Medizintechnik am Mindelheimer Krankenhaus nun in der Champions League und nicht mehr in der Kreisliga. Möglich gemacht hat diese spürbare Verbesserung in der Diagnostik eine Großspende über zwei Millionen Euro des Mindelheimer Unternehmers Burkhart Grob, der kurz vor seinem Tod der Bevölkerung nachhaltig Gutes tun wollte.

In einem für 1,6 Millionen Euro vom Landkreis finanzierten eigenen Anbau am Krankenhaus sind nun ein hochmoderner Magnetresonanztomograph MRT, ein Computertomograph CT neuester Bauart und eine Durchleuchtungsanlage aufgebaut worden, wobei Letztere in wenigen Tagen in Betrieb genommen wird. Die Technik ist aber nicht alles. Mit Chefarzt Severin Greiner wurde eine neue Abteilung, die Radiologie, eingerichtet. Elf Mitarbeiter gehören ihr an.

Per Datenfernübertragung gehen die gestochen scharfen Innenaufnahmen von Kopf, Herz, Rücken oder Knie und Schultern der Patienten an die Klinik Dachau, wo sie ausgewertet werden. Damit sei bestmögliche Versorgung an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr sichergestellt, sagte Huber.

Binnen einer Minute liegen Ergebnisse vor

Chefarzt Severin Greiner berichtete von den großartigen neuen Diagnosemöglichkeiten. Gerade einmal 15 Sekunden dauert es, und das Innere eines Kopfes ist gescannt. Bilder vom Innersten des ganzen Menschen liegen binnen einer Minute vor. Mit solch genauen Aufnahmen – etwa nach einem Schlaganfall – lassen sich schnell wirkungsvolle Schritte einleiten, um dem Patienten zu helfen.

Nun steht eine weitere Verbesserung an. Der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung hat grünes Licht dafür gegeben, einen Teil eines Kassensitzes von Memmingen nach Mindelheim ans Klinikum zu verlegen. Die Radiologische Praxis Memmingen mit Dr. Rolf Emmert an der Spitze wird voraussichtlich von Mitte bis Ende Mai auch ambulante Patienten versorgen können. Emmert schätzt, dass künftig rund 80 Prozent der ambulanten Patienten aus Mindelheim auch am Wohnort untersucht werden können. Eine Vollzulassung für Mindelheim war aber nicht möglich.

Viele Ehrengäste bei der Feier

So viele gute Nachrichten wollen gefeiert werden. So luden Chefärzte, Vorstand und Landrat Hans-Joachim Weirather niedergelassene Ärzte, Kommunalpolitiker, Altlandrat Hermann Haisch mit Frau, Planer und Freunde des Krankenhauses zu einem festlichen Empfang ein. Ehrengast war Christian Grob, Sohn des verstorbenen Gönners und Förderers des Klinikums.

Chefarzt Dr. Peter Steinbigler hatte Burkhart Grob über Jahre medizinisch betreut. Er sagte, Burkhart Grob hatte das Bestreben, wirklich Gutes für die Menschen im Unterallgäu zu tun. Den Dank aller Mitarbeiter des Klinikums formulierte der Ärztliche Direktor Dr. Manfred Nuscheler.

Zu Ehren des Gönners wurde am Eingang des Anbaus eine Gedenktafel angebracht, die der Landrat gemeinsam mit Christian Grob enthüllte. Die beiden Pfarrer Erik Herrmanns und Dekan Andreas Straub segneten die Räume zusammen mit Klinikseelsorgerin Irmgard Miller. Von der städtischen Sing-und Musikschule musizierten die beiden Schülerinnen Janine Unglert und Katharina Klein an der Flöte.