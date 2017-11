2017-11-16 20:00:00.0

Treffpunkt Mindelheim hat ein neues Jugendzentrum

Im „Jim“ gibt es neben bequemen Sofas auch viele Möglichkeiten, wie junge Leute ihre Freizeit aktiv verbringen können. Von Jens Reitlinger

In der Werner-von-Siemens-Straße in Mindelheim ist ein neues Freizeitzentrum für Jugendliche aus der Region entstanden. Das Jim steht buchstäblich für die Jugend in Mindelheim, der es bislang an geeigneten Treffpunkten mangelte. In den Räumlichkeiten eines ehemaligen Fitnessstudios kann man sich treffen, kennenlernen und gemeinsam Spaß haben. Die Ausstattung lässt dabei keine Wünsche offen.

Neben einem Billardtisch und einer Tischtennisplatte gibt es in den weitläufigen Räumen des Jim viele gemütliche Sofaecken und sogar eine Videospielkonsole. Wer seine Freunde lieber analog statt digital im Fußballduell herausfordert, kann spannende Turniere am Kicker veranstalten. Für Konzerte und Parties stehen im neuen Jugendzentrum eine Bühne und eine Musikanlage zur Verfügung. Wer gern für andere kocht, kann das künftig in der kleinen Küche des Zentrums tun.

Rund zwei Monate lang wurden die Innenräume des Gebäudes aufwendig umgebaut, renoviert und hergerichtet. Dabei wurde das Team des Kreisjugendrings tatkräftig von Jugendlichen unterstützt. Bei den Ausstattungsgegenständen handelt es sich überwiegend um Spenden von Vereinen, Betrieben und Privatpersonen aus der Umgebung.

Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter zeigte sich bei der Einweihungsveranstaltung vom Umbau beeindruckt und lobte das Engagement des Kreisjugendrings und aller beteiligten Helfer und Sponsoren. „Was man selber herrichtet, das schätzt man stets am meisten“, sagte Winter in Bezug auf die mehrwöchige Arbeit, die in die Räumlichkeiten investiert wurde. Besonders freue ihn in diesem Zusammenhang, dass mit der Einweihung einer der dringlichsten Wünsche der örtlichen Jugendlichen erfüllt werden konnte.

Während das neue Jugendzentrum einen Treffpunkt für junge Leute ab 14 Jahren bietet, bleibt das Jugendcafé Frox am Schrannenplatz in Mindelheim für die Jüngeren übrigens weiterhin bestehen.

Öffnungszeiten Das Jugendzentrum in der Werner-von-Siemensstraße in Mindelheim hat donnerstags bis sonntags geöffnet. Die genauen Öffnungszeiten sind auf Facebook und Instagram unter @jugendarbeitmindelheim zu finden.