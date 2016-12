2016-12-22 04:08:00.0

Mindelheim weiter im Aufschwung Mindelheimer Erfolgsgeschichte in Zahlen

Bürgermeister Stephan Winter sieht die Kreisstadt prächtig aufgestellt. Weniger Schulden, mehr Arbeitsplätze, mehr Wohnungen Von Johann Stoll

Zahlen lügen nicht. Die Kreisstadt Mindelheim hat auch heuer wieder ein bärenstarkes Jahr hingelegt. Mehr als sieben Millionen Euro brachte die Einkommenssteuer in die Kasse der Stadt. 14,153 Millionen Euro an Gewerbesteuern überwiesen die Firmen. Die Beteiligung am Stromversorger VWEW brachte 1,2 Millionen Euro ein. Die Zinsen schmolzen auf nur noch gut 300 000 Euro dahin. Weil die Stadt 550 000 Euro Außenstände abbauen konnte, fiel der Schuldenberg erstmals seit vielen Jahren mit 9,8 Millionen Euro unter die 10-Millionen-Euro-Marke.

Für das kommende Jahr rechnet Bürgermeister Stephan Winter sogar mit einer noch besseren Lage, wie er auf der Schlusssitzung des Stadtrates berichtete. Die Kreisumlage, die 2016 den Rekordwert von 10,54 Millionen Euro erreicht hatte, dürfte um 1,3 Millionen Euro niedriger ausfallen. Damit lassen sich nicht nur Mehrausgaben für Personal wegen guter Tarifabschlüsse und Neueinstellungen für Kindertagesstätten abfedern. Es stehen der Stadt sogar 750 000 Euro mehr als heuer zur Verfügung.

Der wirtschaftliche Erfolg der Firmen wirkt sich auf die Stadtentwicklung aus. Mindelheim wächst weiter. Erstmals stieg die Zahl der Arbeitsplätze auf 10 295. Das sind 500 mehr als noch vor einem Jahr. Diese Entwicklung ist vor allem dem Erfolg der Grob-Werke geschuldet. Auch die Einwohnerzahl stieg um knapp 200 auf 15 390. 2015 allerdings waren es noch 637 mehr. Die Zahl der Geburten stieg um elf auf 131.

In seiner Rückschau erinnerte Winter an die 100-Millionen-Euro-Investition des Dänischen Bettenlagers in Kammlach und den Breitbandausbau in Mindelheim. Einen Aufschwung nimmt auch der Tourismus. Die Zahl der Übernachtungen stieg um 17 Prozent auf 47 100. Dass der Tourismus in Mindelheim durchaus eine wirtschaftliche Bedeutung hat, unterstrich Winter mit einer Zahl. Diese Branche habe heuer 5,5 Millionen Euro an Umsatz erwirtschaftet. Die meisten ausländischen Gäste übrigens kommen aus der Schweiz, den Niederlanden und aus Italien.

Rund 4350 Schüler besuchen die Mindelheimer Schulen, wobei die Berufsschule mit 1428 Schülern die größte ist. Das Maristenkolleg folgt mit rund 1200 Schülern, Maria Ward hat 650, die Mittelschule 383. Die Grundschule legt wieder zu. Dort werden 550 Kinder unterrichtet. An der Musikschule erlernen 615 Kinder und Jugendliche ein Instrument.

Mit der Marcellin-Champagnat-Kindertagesstätte ist heuer eine weitere Einrichtung für Vorschulkinder in Betrieb genommen worden. Es gibt eine Ganztages- und zwei Vormittagsgruppen für insgesamt 77 Kinder. Der Christoph-Scheiner-Kindergarten bietet Platz für 102 Kinder, der Johann-Baptist-Luxenhofer-Kindergarten für 133 Kinder. Insgesamt bietet die Stadt 444 Kindergartenplätze. 18 Plätze sind noch frei.

Die Zahl der Asylbewerber liegt bei 159. Ausdrücklich lobte der Bürgermeister die Arbeit des Integrationskreises.

Heuer wurde auch wieder kräftig gebaut. 125 Bauanträge hat die Verwaltung bearbeitet. Größtes Gebäude ist die Halle 13 der Grob-Werke, die derzeit im Süden der Stadt entsteht. Das neue Verwaltungsgebäude B6 ist heuer in Betrieb genommen worden.

24 Einfamilienhäuser beziehungsweise Doppelhaushälften sind auf den Weg gebracht worden. Dazu wurden 16 Mehrfamilienhäuser mit 123 Wohneinheiten genehmigt. Im neuen Jahr steht eine weitere Großbaustelle an. Die Stadt will im April mit den Bauarbeiten für den letzten Abschnitt für die Sanierung der Maximilianstraße beginnen. Im November sollen die Arbeiten beendet sein.