2017-04-28 20:06:00.0

Berufsschule Mindelheimer knüpfen Kontakt nach Russland

Lehrkräfte aus Jaroslawl waren zu Gast in der Frundsbergstadt. Jetzt ist ein Schüleraustausch geplant. Von Johann Stoll

Wer immer nur die Politiker machen lässt, dem entgeht das Wesentliche, sagt Karl Geller: Ob Franzosen, Engländer oder Russen – sie alle sind Menschen. Brücken bauen zwischen diesen ganz normalen Menschen sei gerade in einer Zeit politischer Gegensätze wichtiger denn je, betont der Lehrer an der Mindelheimer Berufsschule.

Gleich mehrere Brücken hat die Berufsschule Mindelheim in den vergangenen Jahren errichtet. Baumeister ist Lehrer Karl Geller. Er hat persönliche Kontakte nach England, Frankreich, Norwegen und zuletzt nach Russland geknüpft. Geller war hier nicht nur in privater Mission unterwegs. Ihm war immer auch der berufliche Austausch wichtig. Auf Dauer erhofft er sich enge Partnerschaften, um noch besser voneinander zu lernen. Eine Woche lang waren nun drei Lehrkräfte von zwei Berufsschulen aus Jaroslawl an der Mindelheimer Berufsschule zu Gast. Jaroslawl liegt rund 300 Kilometer nördlich der russischen Hauptstadt Moskau. Vor eineinhalb Jahren war eine kleine Delegation aus Mindelheim bereits in Jaroslawl und hat die dortige Berufsschule für Kfz-Mechaniker kennen- und die Gastfreundschaft der Russen schätzengelernt. In Mindelheim hatten die Gäste vor allem Gelegenheit, die Firmen Grob, Tricor/Transcor, Maurer und BayWa zu besuchen. Dass an der Mindelheimer Berufsschule Svitlana Harder unterrichtet, ist dabei ein besonderer glücklicher Umstand. Die junge Frau spricht fließend Russisch und stand als Dolmetscherin zur Verfügung.

Die drei Gäste fühlten sich sehr gut aufgehoben. Dass sie Einblick in die Betriebe bekommen haben, empfanden sie als besondere Bereicherung. Daraus soll nun ein Schüleraustausch werden. In Mindelheim wurde dazu eine Partnerschaftsvereinbarung unterzeichnet. Karl Geller sagt, schon der Kontakt mit dem französischen Vedéne habe gezeigt, wie bereichernd für beide dieser neue Kontakt ist. „Wenn die Leute zusammenkommen, spielen die vermeintlichen Unterschiede plötzlich nicht mehr die große Rolle“. Über Memmingen fliegen die Gäste heute nach Moskau zurück.