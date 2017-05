2017-05-16 10:00:00.0

Altstadt Mini-Versuch für Fußgänger

Wie Passanten leichter über die Maximilianstraße finden sollen Von Johann Stoll

Die einen kommen zu Fuß, die anderen mit dem Fahrrad, die Dritten mit dem Auto. Sie alle drängen in die Mindelheimer Altstadt, und das kann schon mal zu Konflikten führen. ÖDP-Stadtrat Peter Miller ist der Ansicht, die Situation für Radfahrer und Fußgänger sollte verbessert werden. Er vermisst Querungshilfen für Fußgänger. Im Vorjahr hat Miller bereits einen entsprechenden Antrag gestellt. Nach intensiver Debatte im Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss kam weder für Fußgänger noch für Radfahrer eine spürbare Verbesserung heraus.

Ordnungsamtsleiter Ralf Müller hat die Lage intensiv prüfen lassen.

Fahrradständer 14 Radständer finden sich an der Nordseite der Maximilianstraße, in denen jeweils fünf Räder abgestellt werden können. 90 Prozent dieser Ständer hat die Stadt aufgestellt. Mindestens zehn Abstellmöglichkeiten bestehen an der Sparkasse. Auf der Südseite der Straße sind acht Radständer zu finden. Es können also mehr als 100 Fahrräder gleichzeitig geparkt werden. Tatsächlich aber werden die Ständer nur wenig angenommen. Das bestätigte auch Manfred Salger von der CSU, der von seiner Bäckerei aus den besten Überblick auf die Lage hat. Viele Radfahrer lehnen ihre Räder laut Müller lieber an Hauswänden an oder stellen sie in Durchgängen ab. Für weitere Abstellflächen für Fahrräder besteht demnach kein Bedarf.

Fußgänger Peter Miller regte eine weitere Querungsmöglichkeit auf der Maximilianstraße auf Höhe der Bäckerei Fäßler an. Aus Sicht der Stadtverwaltung wäre das aber nur möglich, wenn mindestens ein Stellplatz für Autos geopfert würde. Das allerdings lehnte Bürgermeister Stephan Winter ab. „Über eine unzureichende Querungssituation hat sich noch niemand bei mir beschwert“, sagte er.

Am Ende der Aussprache gab es dann aber doch noch eine Lösung. Versuchsweise wird ein Radständer herausgenommen. Das lässt sich ohne großen Aufwand machen. An dieser Stelle soll dann zwischen den Hausnummern 10 und 12 eine Möglichkeit geschaffen werden, damit Fußgänger leichter über die Maximilianstraße kommen. Manfred Salger zufolge suchen sich die Leute ihre ganz eigenen Wege. Aber für Menschen mit Gehbehinderungen könnte eine solche Hilfe wertvoll sein, hofft Miller.