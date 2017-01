2017-01-24 09:10:00.0

Schönheitswettbewerb Miss Bayern kommt nicht aus dem Unterallgäu

Gleich drei Unterallgäuerinnen haben sich um den Titel der schönsten Frau Bayerns beworben. Bekommen hat ihn jedoch eine andere.

Gleich drei Kandidatinnen aus dem Unterallgäu hatten sich bei der Wahl der Miss Bayern an diesem Wochenende in Mühldorf am Inn der Bewertung der Jury gestellt. Doch Mona Schafnitzl aus Mindelheim, Julia Schmidt aus Tussenhausen und Franziska Meinert aus Türkheim gingen wie 26 weitere Kandidatinnen leer aus. Zur schönsten Frau Bayerns wurde Jennifer Rottmeier aus Straubing gekürt. Sie hat sich damit für die Wahl zur Miss Germany qualifiziert. Zweite wurde Jasmin Pongratz aus Regensburg vor Julia Prokopy aus Dormitz. (baus)