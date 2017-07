2017-07-21 12:00:00.0

Heimatfest Mit „Bären“ auf Forellen-Jagd

Wer das schwerste Tier aus dem Stadtbach holt, wird König. Am Samstag findet das Spektakel wieder statt Von Helmut Kustermann

Am Samstagmorgen werden in Memmingen 1200 „Bären“ auftauchen. Das ist keine biologische Weltsensation, sondern ein jährlich wiederkehrendes Ereignis. Mit dem „Bären“ ist kein Tier gemeint, sondern ein Kescher. Ausgerüstet mit diesem Fangnetz machen sich Memminger im Stadtbach auf die Jagd nach der schwersten Forelle. Am Samstag ist wieder Fischertag, tausende Zuschauer werden dabei sein. Wer die größte Forelle erwischt, darf sich Fischerkönig nennen. Der Titel ist fast so wichtig wie der des Oberbürgermeisters.

Das Heimatfest hat eine lange Tradition, seine Ursprünge gehen bis ins Mittelalter zurück. Seither wird der Stadtbach einmal im Jahr abgelassen und der Schmotz entfernt. Ja, beim Fischertag heißt es Schmotz statt Schmutz. Und das ist nicht die einzige Besonderheit, die Auswärtige kennen sollten. Die Stadtbachfischer hüpfen nicht in die Ach und sie springen auch nicht: Sie „jucken“ hinein. Dies ist übrigens reine Männersache – die Frauen haben traditionell eine andere Rolle. Mit Kübeln, in denen die Fische landen, stehen sie am Bach. Tierschutzorganisationen hatten das Ausfischen des Stadtbachs in der Vergangenheit immer wieder als Tierquälerei bezeichnet. Der Fischertagsverein betont dagegen, dass Regelverstöße nicht geduldet würden. So muss jeder, der in den Bach „juckt“, eine Fischereiprüfung abgelegt haben. Rückendeckung bekommt der Verein vom Veterinäramt. „Der Tierschutz ist in Ordnung“, sagt Behördenleiter Dr.Ludwig Singer. Im Vergleich zu früheren gebe es jetzt „verschärfte Maßnahmen, um Verstöße zu vermeiden“.

Wer das Glück hat, die schwerste Forelle zu ergattern, darf sich auf ein besonderes Spektakel freuen. Er wird beim Krönungsfrühschoppen in die Stadionhalle getragen – unter dem Jubel des Fischervolks. Das sorgt für „Gänsehaut von oben bis unten“, wie es ein Fischerkönig einmal beschrieben hat. Sein Vorgänger wird mit einem Tritt in den Allerwertesten verabschiedet. Dieses Schicksal ereilt heuer „Danny I., den Ordnungshüter“. Der 34-jährige Polizist hatte vergangenes Jahr eine 1910 Gramm schwere Forelle gefangen. Bevor er den Thron räumen muss, bekommt der scheidende Monarch eine Maß Bier, einen Rettich, einen Laib Brot und eine Wurst mit auf den Weg.

Daneben gibt es eine Reihe weiterer Programmpunkte. Und gefeiert wird bereits am Fischertagsvorabend: Da flanieren Tausende durch die Altstadt, an vielen Stellen gibt es Musik und Kulinarisches.