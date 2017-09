2017-09-09 00:33:43.0

Kirche „Momentan fühlt sich alles sehr richtig an“

Maria Soulaiman ist Vikarin in der evangelischen Erlösergemeinde. Nach dem Studium folgt nun die Praxis auf dem Weg zur Pfarrerin Von Manfred Gittel

Der Großvater hätte sich sicher gefreut. Leider kann er nicht mehr erleben, dass seine Enkelin Maria genau der Berufung folgt, der er einst auch gefolgt war: Sie wird Pfarrerin. Ihre ersten Schritte auf diesem Weg geht sie die nächsten zweieinhalb Jahre in und mit der evangelischen Kirchengemeinde der Kurstadt. Maria Soulaiman ist dort seit wenigen Tagen Vikarin, also auf dem praktischen Weg in den Beruf, der für sie Berufung ist.

Geboren wurde sie am 6. Oktober 1988 in Crailsheim/Baden Württemberg. Ihre Mutter war evangelische Pfarrerstochter, ihr Vater stammt aus Syrien. Beide waren Ärzte, hatten sich während des Dienstes im Krankenhaus kennen und lieben gelernt. 1992 zog die Familie nach Kaufbeuren. Der Vater, ein Chirurg, eröffnete dort eine eigene Praxis, die er insgesamt 17 Jahre betreuen sollte.

Maria Soulaiman hatte den ersten intensiven Kontakt mit der Kirche im Konfirmandenalter. Es war der damalige Pfarrer der Kaufbeurer Dreifaltigkeitskirche, Ralph-Gunter Nebas. Der konnte sie mit seiner offenen Art begeistern. Irgendwie – wie genau weiß Maria Soulaiman selbst nicht – wurde sie so langsam auf den Weg geführt zu ihrem künftigen Beruf: „Lange hatte ich eigentlich nur diffuse Vorstellungen, was ich werden will. Das Leben hat mir schließlich den Weg gezeigt. Immer klarer hat sich heraus kristallisiert, was ich werden will. Es war wie eine innere Berufung, ein innerer Ruf, den ich bis heute spüre.“

Manchmal allerdings wurde dieser Ruf etwas leiser. Vor allem währen des 13-semestrigen Studiums an der Ludwig-Maximilian-Universität (LMU) in München. Maria Soulaiman: „Ich musste modularisiert studieren, das heißt: Es muss eine bestimmte, definierte Anzahl an Modulen absolviert werden.“ Ein Modul bezeichnet einen Verbund von zeitlich und thematisch aufeinander abgestimmten Lehrveranstaltungen, die ein gemeinsames Lernziel vermitteln und mindestens eine integrierte Prüfungsleistung beinhalten. „Eigentlich hatte ich mir unter Theologie etwas ganz anderes vorgestellt, als das, was an der Uni gelehrt wurde. Da war zu wenig Gehalt dahinter. Durch das modularisierte Studieren konnte ich selbst wenig Akzente setzen, weniger aussuchen.“ Alles war vorgegeben. Und dann kam noch hinzu, dass sie auch noch Latein lernen musste. Maria Soulaiman gibt zu: „Da gab es schon eine Tendenz zum Aufhören. Es war kein leichter Weg.“ Doch sie ging ihn konsequent weiter, auch wenn einer fehlte, der sie hätte begleiten können: der Großvater. Er hatte sie getauft, er hatte sie mit geprägt, ihn hätte sie vieles fragen wollen – leider starb er zu früh, konnte nicht mehr mit Rat und Tat zur Seite stehen: „So konnte ich nicht mehr mit ihm reden über mein Studium.“

Die praktische Seite der Theologie lernte sie bei einem Gemeindepraktikum in Lindau sowie in der Klinikseelsorge in Großhadern kennen.

Nun hat sie die Uni abgeschlossen, ist Magister der Theologie. Und mit dem kirchlichen Examen ist sie Vikarin. Die dynamische, offene und sympathische junge Frau, die erst vor knapp vier Wochen geheiratet hat und auch in der Kurstadt wohnt, freut sich auf die praktische Arbeit in der Gemeinde und auf die Zusammenarbeit mit Pfarrerin Susanne Ohr, ihrer Mentorin. Mit ihr will Maria Soulaiman hineinwachsen in die gottesdienstliche und gemeindliche Praxis.

So ganz ohne Theorie geht es aber dann doch nicht. Denn immer wieder muss Maria Soulaiman zum Predigerseminar nach Nürnberg. Dort wird die Praxis ergänzt und reflektiert. Was erwartet die frisch gebackene Vikarin nun? „Ich bin offen für das, was kommt. Konkrete Vorstellungen habe ich nicht. Ich wünsche mir, angenommen zu werden und eine Bereicherung für die Kirchengemeinde zu sein, dass beide –Gemeinde und ich – sich gegenseitig bereichern.“ Und noch nie war sie sich so sicher, auf dem richtigen Weg zu sein, wie jetzt: „Momentan fühlt sich alles sehr richtig an.“