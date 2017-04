2017-04-08 20:00:00.0

Versammlung Nach Hamburg und in den Europapark

Kreisjugendring plant heuer wieder buntes Programm

19 Vereine mit rund 25000 Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gehören derzeit dem Kreisjugendring (KJR) Unterallgäu an. Auf ein breites Spektrum an Veranstaltungen und Aktionen im vergangenen Jahr blickten bei der Frühjahrsvollversammlung in Erkheim KJR-Geschäftsführer Hans-Reinhard Jungbluth und Frank Rattel zurück.

In fünf Orten wurde im vergangenen Jahr ein Kinderparlament gebildet – insgesamt nahmen mehr als 100 Kinder an diesen Aktionen teil. Dabei setzten sich die Buben und Mädchen mit wichtigen Belangen ihrer Gemeinde auseinander, trafen gemeinsam Entscheidungen und befassten sich auch mit der Umsetzung. Erinnert wurde ebenfalls an Erfolge, die Projekte von Jugendlichen aus dem Kreis beim schwabenweiten Wettbewerb „Volle Energie“ der LEW erreichten: Beispielsweise hatten die Jugendlichen des Bad Wörishofer Jugendtreffs mit dem Projekt „Übungsfirma Juleica“ den ersten Platz erzielt. 13 Jungen und Mädchen hatten im Rahmen der Übungsfirma eine Jugendleiter-Ausbildung absolviert.

Für die Ferien war wiederum ein Programm mit einer Vielzahl von Aktionen organisiert worden: „Bewegungshits für Powerkids“ hieß es etwa in den Osterferien, an Pfingsten brachen die jungen Teilnehmer zu einem Feriencamp auf, im Sommer gingen sie als Naturdetektive auf Spurensuche und es gab einen Segeltörn in Holland, während in den Herbstferien ein Besuch in Berlin auf dem Terminplan stand.

Als Erfolge werteten die Verantwortlichen die Spieletage in Westerheim und den Aktionstag zum Ehrenamt „Mitmachen Ehrensache“ – seien sie doch auf besondere Aufmerksamkeit in der Bevölkerung gestoßen. Auch für das laufende Jahr will der KJR wieder einiges organisieren, so etwa eine Fahrt zum Europapark Rust und eine Hamburg-Reise. Zudem will er unter anderem weiterhin für eine verlässliche Ferienbetreuung Sorge tragen.

Von einer guten Lage bei den Finanzen sprach der Vorsitzende des Kreisjugendrings Markus Grauer. Den einzelnen Verbänden seien im vergangenen Jahr Zuschüsse von insgesamt rund 22300 Euro gewährt worden.

Die anschließenden Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Als Vorsitzender fungiert weiterhin Markus Grauer, seine Stellvertreterin ist Heidemarie Barth. Überdies gehören dem Vorstand Frank Rattel, Bettina Beyer, Bruno Heyer, Rieke Heyer, Kathi Specht und Hubert Mehnert an.