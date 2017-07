2017-07-28 00:36:17.0

Bildung Nach der Flucht nun eine Zukunft

Zehn junge Asylbewerber haben ihren Schulabschluss in der Tasche. Dass es nicht leicht war, eine Schule zu finden, welche den Jugendlichen der Berufsschule die Prüfung ermöglicht, berichtet Reinhard Vetter

Sie sind erst seit eineinhalb oder zwei Jahren an der Berufsschule in Mindelheim, kommen aus Syrien, Afghanistan und Bulgarien, haben eine Flucht hinter sich – und nun einen Schulabschluss in der Tasche.

Zehn von ihnen haben an der Kneippstädter Mittelschule erfolgreich den Qualifizierenden Abschluss geschafft. Bei der Abschlussfeier an der Schule erhielten sie dafür viel Lob und Anerkennung. Waseem Afandi hat seinen Abschluss gar mit der Note 1,4 bestanden – und war damit Schulbester.

ANZEIGE

Berufsschulleiter Reinhard Vetter lobt das besondere Projekt und die Integrationsleistung seiner Schule. 17 Klassen mit 260 Asylbewerbern würden derzeit in Vollzeitklassen unterrichtet. Das entspräche eigentlich einer kompletten Mittelschule. Dabei würde wichtige Hilfe zur Integration geleistet. Sein großer Respekt gelte den Lehrkräften, die sich hier mit großem Einsatz engagierten.

Dass jetzt zehn Schüler extern an der Kneippstädter Mittelschule ihren Quali bestanden haben, erfülle ihn mit Stolz. Immerhin seien diese vor nicht allzu langer Zeit ohne Sprachkenntnisse an die Schule gekommen. Motivation, großes Durchhaltevermögen und vollen Einsatz bestätigte ihnen auch Margot Nieberle, die an der Schule für den Bereich Asylbewerber und Flüchtlinge zuständig ist und ebenfalls viel Engagement bewiesen hat. Bei der Feier verabschiedete sie sich mit einem gelungenen Gedicht von den Schülern.

Wie Reinhard Vetter weiter ausführte, sei es gar nicht so leicht gewesen, eine Schule zu finden, die bereit war, diesen externen Schülern die Teilnahme an den Prüfungen zu ermöglichen.

Deshalb galt sein besonderer Dank der Kneippstädter Schule und vor allem Konrektor Johannes Wagner, der sich sehr stark dafür eingesetzt habe. Die Schüler, die nun diese Prüfung abgelegt haben, seien bereits gut integriert, sie hätten entweder einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz oder gingen weiter zur Schule.

Für sie, die zwischen 16 und 20 Jahre alt seien, beginne nun ebenfalls ein eigener Lebenslauf und ihnen stünden alle Wege offen, so Vetters Einschätzung.

Den Quali bestanden haben: Yousseef Abbas , Mohamed Afandi, Waseem Afandi, Irfan Ahmedov, Moayad Al Bej, Obaida Albardoud, Mojtaba Ghanbari, Alfaisal Alenzi R. Obaid, Hawar Rasur und Ahmed Jed Waail . (heb)