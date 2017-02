2017-02-21 04:12:00.0

Fasching Narren für einen Tag

Eine Gruppe sorgt beim Mindelheimer Umzug gerne für Gesprächsstoff. Wer in und hinter den Kostümen steckt. Von Melanie Lippl

Es begann im Jahr 2009, als beim Faschingsumzug in Mindelheim zu wenig Gruppen angemeldet waren. Ein Hilferuf der Veranstalter – und Rettung nahte: Binnen kürzester Zeit trommelte die Mindelheimerin Martina Spies ein paar Leute zusammen. Die Kostüme mussten schnell und einfach sein und so spazierte die Gruppe, die aus vielen ehemaligen Mindelonia-Aktiven bestand, als „Kunterbunter Lückenfüller“ im Clownskostüm beim Umzug durch die Maximilianstraße.

Es hätte eine Tradition werden können, doch noch war die Zeit dafür noch nicht reif: Denn im darauffolgenden Jahr fand der Umzug um 17 Uhr statt. Zu spät, wie Martina Spies fand. „Ich mache nix“, beschloss sie und ergänzte recht frech: „Erst wieder, wenn der Umzug wieder Nachmittags stattfindet.“

2014 war es dann so weit – und Martina Spies musste ihre Worte in Taten umsetzen. Sie fragte im Freundeskreis herum und so kamen immer mehr Menschen zusammen – darunter sogar welche, die mit Fasching oder der Mindelonia bislang nicht viel am Hut hatten.

Allzu viel Aufwand sollten die Kostüme auch in diesem Jahr nicht machen und so entschied sich die Gruppe 2014 für das Thema „Fernsehhelden“. Kulturamtsleiter Christian Schedler hatte zuvor in einem Interview mit der Mindelheimer Zeitung erklärt, dass sich der Fasching in Mindelheim überlebt habe – was bei den Narren in der Kreisstadt für Aufsehen gesorgt hatte. „Beim Umzug mitmachen ist ein Muss, sonst ist mit dem Gumpigen bald Schluss“, verkündeten denn auch Krümelmonster, Minnie Maus, Lucky Luke und Co. auf einem überdimensionalen Fernseher, den sie auf einem Handwagen hinter sich her zogen – ganz nach dem Motto: „Rettet den Mindelheimer Umzug.“

Der Gumpige Donnerstag soll nicht einschlafen

Dass der Gumpige in Mindelheim nicht einschläft, das ist auch heuer noch das erklärte Ziel von Martina Spies und ihrer Truppe. „Ich finde es wichtig, mitzumachen“, sagt sie. „Wenn sich schon keine Vereine beteiligen“, wie es andernorts häufiger der Fall sei. Sie selbst organisiert Termine für die Treffen der Umzugsgruppe; etwa ein halbes Jahr vor dem Fasching kommen die Teilnehmer ein erstes Mal zusammen. Der Rest: „Mittlerweile ein Selbstläufer“, sagt Spies. Die Ideen sprudeln im gemeinsamen Gespräch all derer, die übrigens nur für die Faschingsgaudi am Gumpigen zusammenkommen. So erklärt sich auch der Name, der inzwischen im Programm des Umzugs für die Gruppe um Martina Spies auftaucht: „Mindelheimer Eintagsnarren“ nennen sie sich. Jedes Jahr gäbe es Anfragen auch für andere Umzüge, sagt Spies, doch für sie und die anderen Narren steht fest: „Wir machen nur Mindelheim.“

Nach dem sie dort im Jahr 2014 den dritten Platz im Kostümwettbewerb belegt hatten, ging es für die Eintagsnarren beim Umzug im Jahr 2015 dann ganz oben aufs Treppchen. Die Schlümpfe samt ihrem Handwagen mit Live-Band und überdimensionalem Fliegenpilz begeisterten die Jury. Ihren Titel konnten die Eintagsnarren im vergangenen Jahr verteidigen. Da waren die gut 40 Leute der Gruppe als Rosa Pudel verkleidet – und hatten ihr Lokal „Zum Rosa Pudel“ gleich mit dabei. Schließlich hat am Gumpigen Donnerstag in Mindelheim ja kaum eine andere Gaststätte geöffnet – worauf die Gruppe mit ihren Schildern hinwies.

Ziel für dieses Jahr ist, das Triple zu holen, also zum dritten Mal in Folge den ersten Platz zu erreichen. Ob ihnen das mit dem Thema „Besucher vom anderen Stern“ gelingt? Lassen wir uns am Gumpigen Donnerstag von den Eintagsnarren in Mindelheim überraschen ...