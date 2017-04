2017-04-24 17:18:00.0

In Türkheim tut sich was Neue Impulse für das Zentrum

Ins ehemalige Textilhaus Eimansberger zieht eine Arztpraxis ein und in der ehemaligen Druckerei Huber ändert sich auch etwas. Erweiterung des Rewe-Marktes macht Probleme Von Alf Geiger

Im Türkheimer Ortszentrum tut sich was: Der Rewe-Supermarkt will wachsen, in der Bahnhofstraße soll die ehemalige Druckerei Huber umgebaut werden und in das Gebäude des ehemaligen Textilhauses Eimansberger wird eine Arztpraxis einziehen.

Die Mitglieder des Bauauschusses des Marktgemeinderates waren natürlich begeistert von den Impulsen für die Innenstadt, doch bei aller Euphorie sollten die planungsrechtlichen Belange nicht vergessen werden, so der einhellige Tenor. Und dabei geht es vor allem um die Ausweisung der notwendigen und vorgeschriebenen Parkplätze.

ANZEIGE

In das ehemalige Textilhaus wird die Gemeinschaftspraxis Frank Althen und Lorenz John einziehen, die in ihren bisherigen Praxisräumen im Tiroler Weg 2 aus „allen Nähten platzt“, wie es im Bauausschuss hieß. Also werden die Allgemeinärzte das Erdgeschoss mit rund 250 Quadratmetern in eine moderne Praxis umbauen, im 1. Stock sind Personalräume auf rund 80 Quadratmetern geplant.

Mehr Parkplätze als gefordert

Die neuen Eigentümer werden an der Nordseite des Gebäudes, das grundlegend saniert wird, zusätzliche acht Stellplätze ausweisen und auf dem Nachbargrundstück werden fünf Parkplätze für Mitarbeiter vorgesehen. Das ist mehr, als der neue Eigentümer an Parkraum schaffen müsste, denn aufgrund einer alten Satzung der Gemeinde wären eigentlich nur fünf zusätzliche Parkplätze insgesamt nötig gewesen.

Doch angesichts der zu erwartenden Frequenz der oft gehbehinderten Patienten und Besucher schien der Ratsmehrheit der Vorschlag akzeptabel und wurde einstimmig abgesegnet.

Nicht ganz so einfach war die Entscheidung für eine geplante Umnutzung der Gebäude der ehemaligen Druckerei Huber. Im Gebäude mit der Hausnummer 3 will ein Augsburger Unternehmer eine Designer-Werkstatt für Motorradbekleidung einbauen, im Nachbarhaus mit der Nummer 1 sollten vier neue Wohnungen entstehen.

Grundsätzlich fanden die Gemeinderäte dies gut, doch auch hier beherrschte die Stellplatzverordnung die Diskussion. Statt den eigentlich vorgeschriebenen acht Stellplätzen waren im Plan nur fünf vorgesehen – aus Sicht der Gemeinderäte zu wenig. Jetzt soll erneut mit dem Bauherren verhandelt und nach einer einvernehmlichen Lösung gesucht werden.

1500 Quadratmeter zusätzliche Verkaufsfläche

Schwieriger als zunächst gedacht ist die geplante Erweiterung des Rewe-Marktes, der als Bauvoranfrage schon einmal die Gemeinderäte beschäftigt hatte. Der Unternehmer will den bestehenden Markt um 300 Quadratmeter dann auf 1500 Quadratmeter Verkaufsfläche vergrößern, was bei allen Gemeinderäten begrüßt wurde. Die Räte waren sich einig, dass ein Supermarkt mitten im Ortskern einen erheblichen Beitrag zur Wohn- und Lebensqualität in der Innenstadt darstelle. Doch einer Genehmigung stehen gesetzliche Vorgaben im Wege: Bislang ist das Gebiet dort als Mischgebiet ausgewiesen, das eben nur eine Verkaufsfläche von maximal 1200 Quadratmetern vorsieht. Sollte der Markt wie geplant erweitert werden, dann muss der Flächennutzungsplan geändert und ein Sondergebiet ausgewiesen werden.

Dazu sind jetzt aufwendige Untersuchungen, unter anderem auch ein Schallschutzgutachten, nötig. Das bedeutet, dass die Erweiterung des Lebensmittelmarktes frühestens zum Jahresende angepackt werden kann.