2017-02-01 00:32:50.0

Neuer Chefarzt in Ottobeuren

Dr. Hubert Hautmann leitet Innere Medizin

Heute übernimmt Prof. Dr. Hubert Hautmann, Internist, Lungenfacharzt und Allergologe, den Chefarztposten der Inneren Medizin an der Kreisklinik Ottobeuren. Wie die Kreiskliniken mitteilen, leitete er als Oberarzt am Klinikum Rechts der Isar der TU München viele Jahre die Abteilung für Lungenheilkunde. In Ottobeuren führt er die Innere Medizin fort und will das Teilgebiet der Lungenfachkunde etablieren. Dieses werde in Ottobeuren angesiedelt, weil so mit der Thoraxchirurgie, also der Chirurgie am Brustkorb, ein Zentrum für Lungenmedizin entstehen kann, erklärt Ärztlicher Direktor Dr. Manfred Nuscheler. Um die Aufgaben optimal zu verteilen, wird Privatdozent Dr. Peter Steinbigler, Chefarzt der bis dato hausübergreifenden Abteilung für Innere Medizin, seinen Schwerpunkt an die Kreisklinik Mindelheim verlegen: Er bleibt Chefarzt für die Innere Medizin und baut ebenfalls Neues auf. So wird der Herzkatheter durch einen Kernspintomographen und einen neuen Computertomographen (CT) ergänzt sowie durch eine weitere Angiographieanlage auch für operative Eingriffe bei Patienten mit Gefäßerkrankungen ausgebaut. In Verbindung mit der Gefäßchirurgie sieht Steinbigler „die Kreisklinik Mindelheim gut gerüstet für die wachsende Zahl von Patienten mit Herz- und Gefäßerkrankungen“. Selbstverständlich stehe an beiden Standorten der Kreiskliniken allen Patienten nach wie vor das gesamte Leistungsspektrum der Inneren Medizin, vertreten durch beide Chefärzte, zur Verfügung. (mz)