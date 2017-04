2017-04-06 04:05:00.0

Vor Gericht Nicht gerade vom Glück verfolgt

Ein 37-Jähriger wird angeklagt, weil er bewaffnet mit Drogen gehandelt haben soll. Vor dem Richter jedoch wendet sich das Blatt Von Wilhelm Unfried

Am Ende einer absoluten Pechsträhne kam bei einem 37-jährigen Unterallgäuer eine Hausdurchsuchung der Polizei, die Betäubungsmittel in nicht unerheblichen Mengen zu Tage förderte – und als die Beamten auch noch einen verbotenen Schlagring fanden, da fand er sich plötzlich in Untersuchungshaft wieder und sah sein Leben „abgeschlossen“, wie er vor der ersten Strafkammer des Landgerichts Memmingen sagte. Es ist die Kombination aus Drogen und Waffe, die ihn hinter Gitter brachte. Angeklagt wurde er wegen „bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln“.

Der geständige Angeklagte aus dem östlichen Landkreis Unterallgäu schilderte vor dem Schöffengericht zunächst einen nicht alltäglichen Lebensweg. In seiner Kindheit trennten sich seine Eltern, die Mutter nahm die jüngste Schwester mit, er und zwei weitere Schwestern wuchsen mehr bei Opa und Onkel als beim Vater auf. Schulisch klappte es nicht so wie gewollt, dennoch absolvierte er eine Lehre und schloss mit der Prüfung ab. Anfang 2000 pflegte er seinen Opa drei Jahre zuhause. Nach dessen Tod fasste er wieder relativ rasch Fuß im Arbeitsleben.

Doch Anfang dieses Jahrzehnts kam es knüppeldick: Bei der Arbeit gab es Probleme, er kam in eine neue Abteilung, dazu kam ein Bandscheibenvorfall mit Erwerbsminderung, eine seiner Schwestern erhängte sich und er bekam zu den Schmerzen des Bandscheibenvorfalls auch noch Depressionen. Der Mann landete beim Therapeuten. Die verschriebenen Antidepressiva setzte er von sich aus ab, weil „sie ihm nicht gut taten“, wie er sagte.

Er bekämpfte Schmerzen mit Marihuana

Stattdessen griff er auf Anraten von Freunden zu Marihuana und anderen Rauschmitteln, um Gemütszustand und Schmerzen zu bessern. Der Kauf der Betäubungsmittel hinterließ natürlich Spuren. Als einer aus dem Drogenmilieu im Netz der Polizei hängen blieb, plauderte er und nannte den Namen des Angeklagten. Darauf kam es zur Hausdurchsuchung. Und es kam einiges zusammen. Die Polizei fand unter anderem 48 Gramm Haschisch, mehr als 100 Gramm Marihuana sowie andere Betäubungsmittel (LSD) in Kleinmengen, dazu 2900 Euro in bar und den schon erwähnten Schlagring. Dies reichte aus, um in dem Angeklagten einen Dealer großen Umfangs zu vermuten, der bewaffnet seinen Geschäften nachgeht.

Glück hatte der Angeklagte, dass er nach der U-Haft weiter von seinem Arbeitgeber beschäftigt wurde, weil er einen guten Job auch während der Krankheitsphase gemacht und sich von Drogen aller Art abgewandt hatte. Freiwillig unterziehe er sich, was bestätigt wurde, regelmäßigen Tests. Und Glück hatte er weiter, dass es dem Staatsanwalt nicht gelang, ihm den Handel nachzuweisen. Drei geladene Zeugen verneinten, von dem Angeklagten Betäubungsmittel gekauft zu haben. Die doch erheblichen Mengen begründete der Angeklagte damit, dass er für einen längeren Zeitraum eingekauft hatte.

Geld war für den Autokauf gedacht

Auch die Herkunft des Geldes konnte geklärt werden. Die damalige Freundin des Angeklagten bestätigte dessen Version, dass man das Geld zusammengelegt habe, um ein Auto zu kaufen. Und sogar der Polizist, der die Hausdurchsuchung vornahm, erinnerte sich, dass während der Durchsuchung ein entsprechender Verkäufer angerufen habe.

Am Ende blieb also von der Anklage nicht mehr viel. Noch während der Verhandlung zog der Staatsanwalt auf Anraten des Richters den Vorwurf des bewaffneten Handeltreibens zurück. Blieb nur noch die Frage, ob es sich um Drogenkonsum um einen schweren oder minderschweren Fall handelt. In seinem Plädoyer wollte der Staatsanwalt aufgrund der Menge der Drogen immer noch nicht glauben, dass der Angeklagte nicht damit gehandelt habe. Positiv sah er, dass der 37-Jährige bisher keinen Eintrag im Strafregister hatte. Trotzdem forderte er wegen der Mengen zwei Jahre Haft, die zur Bewährung ausgesetzt werden könnten.

Wandel in der Gesellschaft

Rechtsanwalt Wilhelm Seitz verwies auf den Meinungswandel in der Gesellschaft. Marihuana werde als Mittel gegen Schmerzen mehr und mehr akzeptiert. Den Lebensweg des Angeklagten bezeichnete er als „untypisch für einen Dealer“. Dazu habe sein Mandant durch die U-Haft schon genügend gelitten. Seine Forderung: Die Haftstrafe auf Bewährung dürfe ein Jahr nicht überschreiten. Das Urteil des Schöffengerichts um Richter Jürgen Hasler lag in der Mitte: 18 Monate Gefängnis auf Bewährung.