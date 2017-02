2017-02-22 17:26:00.0

Fasching Nie krank, nie schlecht drauf

Unsere Zeitungsente Paula Print interviewt Prinzessin Leia von der Kneippilonia Bad Wörishofen.

Wie bist Du Faschingsprinzessin geworden?

Leia Lenuweit: Die Prinzessin wird immer ausgelost und ich bin glücklicherweise gezogen worden.

ANZEIGE

Bist schon immer als Prinzessin im Fasching gegangen?

Leia: Nein, eher Monster, Hase, Elfe, Burgfräulein.

Wer hat Dein tolles Prinzessinnen-Kleid genäht?

Leia: Meine Oma Resi. Im Sommer haben wir schon mit dem Stoffsuchen angefangen. Ich habe Türkis genommen, meine Lieblingsfarbe. Meine Oma hat etwa zwei Monate gebraucht, um das ganze Kleid zu nähen, ein kurzes und dann noch den langen Rock darüber, und ich musste 20 Mal zur Anprobe kommen.

Was sind Deine Aufgaben?

Leia: Den Fasching durchzustehen, die Garde zu repräsentieren, das Jubiläum der Kneippilonia schön zu gestalten und den Prinzen unter Kontrolle zu halten.

Was darf eine Prinzessin überhaupt nicht?

Leia: Schlecht drauf sein, im Fasching krank werden, die Rede oder den Walzer vergessen.

Wann geht die Faschingsprinzessin ins Bett?

Leia: Beim Hofball und unserem Jubiläumsball darf ich schon mal länger auf bleiben, denn als Prinzessin muss man schließlich bis zum Schluss auf dem Faschingsball sein.

Was hat Dir bisher am meisten Spaß gemacht?

Leia: Dass ich das Kleid aussuchen durfte und den Prinzentanz einzustudieren, der Prinz und ich, wir haben nämlich die ganz Zeit nur Quatsch gemacht. Von August bis Dezember haben wir einmal in der Woche unseren Walzer geprobt.

Gibt es auch etwas, das am Prinzessinnendasein nervt?

Leia: Ja, das ganze Haaremachen, das dauert nämlich eine Stunde. Oma Resi macht mir zuerst Locken und dann werden die Haare hochgesteckt, zum Schluss kommt die Krone drauf.

Wie viele Auftritte hast Du in der Faschingszeit?

Leia: Insgesamt sind es im Januar und Februar 30 Auftritte. Zum Faschingsende bin ich dann jeden Tag unterwegs.

Was war bislang Dein aufregendster Auftritt?

Leia: Der Auftritt am Minigardetreffen, weil wir da vor allen Garden tanzen und jeder beobachtet genau, was man kann und was nicht. Interview: Carolin Kober