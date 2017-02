2017-02-22 21:32:00.0

Bundestagswahl Peter Fendt will nach Berlin

Marktoberdorfer Stadtrat wird zum Bundestagskandidat der Bayernpartei gewählt.

Mit dem Bezirksvorsitzenden Helmut Kellerer und der stellvertretenden Generalsekretärin Regina Schropp war die Nominierungsversammlung der Bayernpartei prominent besucht. Mit deutlicher Mehrheit wurde der Marktoberdorfer Stadtrat Peter Fendt zum Direktkandidat für den Deutschen Bundestag gewählt. Ebenso deutlich wie diese Mehrheit waren die Worte bei dieser Versammlung. Kellerer sagte, dass Bayern durch „Seehofers Kuschelkurs mit der Bundeskanzlerin“ in Berlin nun endgültig nicht mehr vertreten sei.

Auch Peter Fendt hieb in dieselbe Kerbe und bezeichnete die Aussagen des Ministerpräsidenten, wonach er ohne eine Obergrenze bei der Zuwanderung in die Opposition gehen würde, als blanke Lüge. Es sei dringend an der Zeit, Bayern in Berlin wieder eine eigene Stimme zu geben. Fendt sprach sich im Übrigen wie auch Kellerer klar für eine Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk aus.

ANZEIGE

Deutliche Worte gab es auch in der anschließenden Aussprache. Was denn die Bayernpartei in Berlin wolle, war bereits im Vorfeld des Öfteren zu hören. Hier stellte Fendt den lokalpolitischen Bezug in den Vordergrund. Gerade jetzt sei es wieder sehr deutlich geworden, wie sehr der Verlust ihres Krankenhauses viele Marktoberdorfer Bürger immer noch schmerze. Ein Fernziel der Bayernpartei sei deshalb der Bau einer städtischen Klinik. Bereits jetzt, sagte Fendt, könnte man beispielsweise ohne Kosten im Flächennutzungsplan ein entsprechendes Gelände für einen späteren Neubau ausweisen. Hierzu sei aber der Rückhalt und klare Wille der Bevölkerung nötig. Auch wenn die statistischen Chancen, wirklich in den Bundestag zu gelangen, sehr gering seien, mache seine Kandidatur dennoch Sinn –, wenn man die Wahl auch als Zeichen der Bürger „pro Krankenhaus“ sehe, so Fendt weiter.

Auch beim alljährlichen Höhepunkt bei der Bayernpartei, beim traditionellen Politischen Aschermittwoch am 1. März, dürfte diese Thematik wohl noch deutlich angesprochen werden, hieß es bei der Versammlung. (mo)