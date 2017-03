2017-03-23 17:05:00.0

Preisträgerkonzert Raum für Talente

Der mit 6000 Euro dotierte Musikpreis des Rotary Clubs ist ein Erfolg. Das zeigten die Besten im Kurtheater von Bad Wörishofen.

Den Glanzpunkt am Ende des Preisträgerkonzerts setzte der erste 16-jährige Elias Prinz aus Kammlach mit seiner Darbietung an der Jazz-Gitarre.

Für die junge Gitarristin Olessja Nikolaev ging ein großer Wunsch in Erfüllung. Sie konnte José D’Aragón, dem Meister der elfsaitigen Gitarre, bei einem seiner Konzerte im Zedernsaal vom Fuggerschloss in Kirchheim nicht nur über die Schulter sehen, sie durfte selbst vor Publikum ihr Können unter Beweis stellen. Möglich machte das die Teilnahme am Wettbewerb des Jugend-Musik-Förderpreises, der vom Rotary Club Bad Wörishofen und dem Rotary Club Memmingen-Allgäuer Tor ausgelobt wurde. Und das mit einem Preisgeld von insgesamt 6000 Euro.

Vor 50 Jahren habe das noch ganz anders ausgesehen, erinnerte nun Hans-Christian Wille, Dozent für Klavier am Leopold-Mozart-Zentrum (LMZ) der Universität in Augsburg, beim Preisträger-Konzert im Kurtheater von Bad Wörishofen. Damals, so Wille, gab es als Belohnung eine Tafel Schokolade, später eventuell noch ein Buch. Wie schön, dass es heute möglich sei, die jungen Menschen nicht nur an das Erlernen eines Musikinstrumentes heranführen zu können, sondern ihnen auch die Chance auf Wettbewerbe zu geben, vor allem, wenn sie sich für eine musikalische berufliche Laufbahn entscheiden würden. Bei dieser Matinee-Veranstaltung begrüßten die beiden amtierenden Präsidenten der beiden Clubs, Jens Wagner für Bad Wörishofen und Herbert Schluck für Memmingen-Allgäuer Tor, nicht nur die Initiatorin des neuen Projektes, die Wörishofener Past-Präsidentin Ulrike Kottler, selbst eine hervorragende Violinistin, sondern vor allem die Jugendlichen, die ein hinreißendes Konzert boten. Dass dabei einiges etwas anders als geplant geboten wurde, war verschiedenen Umständen anzulasten.

So konnten drei der vier Gewinnerinnen in der Kategorie Harfe nicht kommen. Sie mussten für ihr Abitur arbeiten. Doch Samira Nowarra (18 Jahre) aus Isny ließ es sich nicht nehmen, zwei Stücke, die sie für den Landeswettbewerb für „Jugend musiziert“ einstudiert hatte, zu spielen. Beim Regionalwettbewerb in Ravensburg gewann sie mit 23 Punkten.

Robin Todt (16) aus Memmingen präsentierte am Marimbaphon drei Stücke. Lisa Maria Günther (16) aus Türkheim spielte den ersten Satz aus dem Violinkonzert Nr. 3 G-Dur, KV 216 von Wolfgang Amadeus Mozart.

Nico Franz (20) aus Augsburg studiert bereits am LMZ. Er vollendete dieses Konzert mit dem zweiten und dritten Satz, samtweich und virtuos.

Julian Schmolke (17) aus Steinholz/Mauerstetten hatte sich statt für das Klavier für die Trompete entschieden und spielte das sehr anspruchsvolle Konzert für Trompete und Orchester von Alexander Arujunjan.

Den glänzenden Abschluss des Preisträgerkonzertes bot Elias Prinz (16) aus Kammlach an der Jazz-Gitarre, begleitet von seinem Vater Jonas, ebenfalls Gitarre, und Chris Hertel am Kontrabass.

Brausender Applaus belohnte die jungen Talente für ihren großartigen Einsatz, begleitet von vielen guten Wünschen für ihre weitere Laufbahn.

Der nächste Wettbewerb (alle zwei Jahre) findet in der Irmgard Seefried Sing- und Musikschule Bad Wörishofen statt. Das bestätigte Schulleiter Klaus Jürgen Herrmannsdörfer. (sid)