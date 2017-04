2017-04-12 15:30:00.0

Unterallgäu Scheunentor erschlägt Landwirt

Vor einem Stadel bei Bedernau (Kreis Unterallgäu) hat ein Holztor den 48-Jährigen unter sich begraben.

Ein schrecklicher Unfall hat sich am Mittwoch vor einem Stadel in Bedernau ereignet. Ein 48-jähriger Landwirt wurde dort von einem Scheunentor erschlagen. Nach den derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich beim Öffnen des drei Meter breiten und vier Meter hohen Holztores offenbar eine Querlatte gelöst, die das Tor in der Verankerung hält.

Es kippte und begrub den Landwirt unter sich. Wann das Unglück passiert ist, ist bislang noch unklar. Der Bruder des Landwirts hat diesen gegen 14 Uhr gefunden und die Rettungskräfte alarmiert. Für den 48-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät. (baus)