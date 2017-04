2017-04-13 20:18:00.0

Sanierung Schönheitskur fürs Rathaus

Wofür in Markt Wald rund 30 000 Euro investiert werden. Von Sandra Baumberger

Schon beim ersten Blick ins Markt Walder Rathaus wird klar: Hier wird renoviert. Den Boden schützt graues Malervlies, um die Möbel im Aufenthaltsraum flattert die Abdeckfolie. „Man muss halt was machen“, erklärt Bürgermeister Peter Wachler. „Das Rathaus ist sehr in die Jahre gekommen und kein Aushängeschild mehr.“

Deshalb wurden nun die sieben Fenster im Anbau des Rathauses durch Kunststofffenster ersetzt, die Alutür am Eingang, die schon länger nicht mehr richtig schließt, soll folgen. Außerdem sollen der neue Zugang und die Toiletten links daneben barrierefrei werden. Damen- und Herrentoilette, die sich bislang einen Raum teilten, werden wie die Behindertentoilette in getrennten Räumen untergebracht. Um das zu ermöglichen, muss der bisherige Sozialraum für die Mitarbeiter weichen. Er wird laut Wachler stattdessen in ein Zimmer im ersten Stock verlegt, das bisher als Lager genutzt wurde.

Die Schönheitskur beschränkt sich jedoch nicht nur aufs Innere, sondern soll dem Rathaus auch von außen anzusehen sein: Im September bekommt die Fassade einen neuen weißen Anstrich, Fenster und Sockel werden – unter anderem nach dem Vorbild des Schlosses und der Kapelle in Schnerzhofen – ockerfarben gefasst. Auch der Dachvorsprung und die noch gut erhaltenen alten Eichen-Fenster werden gestrichen.

Der Spalierbaum auf der Südseite und der wilde Wein werden entfernt, weil sie die Fassade beschädigen und auch zwei Ahorne vor dem Rathaus wurden bereits gefällt. Laut Wachler waren sie zu groß geworden, kamen der Telefonleitung gefährlich nahe und verdeckten außerdem die Christoph-Scheiner-Gedenktafel, die nun ebenfalls restauriert werden soll. Im diesjährigen Haushaltsplan der Gemeinde sind für diese Schönheitskur 30 000 Euro eingeplant.