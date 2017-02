2017-02-06 18:22:00.0

Kirche im Unterallgäu Schon gängige Praxis

Warum nach Einschätzung von Dekan Andreas Straub schon jetzt viele Wiederverheiratete die Kommunion empfangen haben. Von Johann Stoll

Papst Franziskus hat das Tor weit aufgemacht. In seiner bereits im April 2016 veröffentlichten Schrift „Amoris Laetitia“ hatte die oberste Glaubensinstanz der Katholischen Kirche Wege aufgezeigt, wie Geschiedene die Kommunion empfangen können. Zuvor war das nicht vorgesehen. Jetzt sind wie berichtet auch die deutschen Bischöfe Wiederverheirateten entgegengekommen: Im Einzelfall sollen sie zur Kommunion und zur Beichte zugelassen werden.

In der Diözese Augsburg gibt es dafür allerdings noch keine Handlungsempfehlung für die Priester. Die wird es nach Einschätzung von Dekan Andreas Straub auch nicht geben. Denn es sei gerade Sinn und Zweck dieses Schreibens des Ständigen Rates der Deutschen Bischofskonferenz, eine Leitlinie für die seelsorgliche Praxis innerhalb der Bistümer auf dem Gebiet der deutschen Bischofskonferenz zu geben.

ANZEIGE

Das Schreiben „Die Freude der Liebe, die in den Familien gelebt wird, ist auch die Freude der Kirche“ soll eine Hilfe im Hinblick auf die Schlussfolgerungen sein, die sich aus dem päpstlichen Dokument „Amoris Laetitia“ für die Ehe- und Familienpastoral ergeben.

Darüber hinaus nennt Papst Franziskus bereits in „Amoris Laetitia“ ganz konkrete Kriterien, die dem Seelsorger helfen sollen, Menschen bei der Gewissenbildung zu begleiten.

Der Dekan sieht ohnehin in der Praxis keine großen Änderungen. Nach seiner Einschätzung sei es bereits vor dem Papstschreiben vielfach praktiziert worden, dass Geschiedene, die zivil wiederverheiratet sind, die Kommunion empfangen haben. In vielen Fällen wisse das ein Pfarrer auch schlicht nicht. Je größer eine Gemeinde ist, umso weniger könne der Kommunionspender wissen, wie es um den Familienstand eines Gläubigen steht.

Hat die mildere Linie in der Kirche auch Folgen für das Arbeitsrecht? Das wurde bereits 2015 reformiert und im Bistum Augsburg umgesetzt. Wiederverheiratete müssen also nicht mehr automatisch um ihren Arbeitsplatz fürchten. Nur in „schwerwiegenden Fällen“, die geeignet sind, die Integrität und die Glaubwürdigkeit der Kirche zu beeinträchtigen oder die ein „erhebliches Ärgernis in der Dienstgemeinschaft oder im beruflichen Wirkungskreis erregen“, sei die Kündigung angezeigt. Sie soll nur das allerletzte Mittel sein, betont Straub. „Einen Kündigungsautomatismus gibt es nicht.“ Das stellte bereits die Bischofskonferenz fest.