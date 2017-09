2017-09-22 15:09:00.0

Bad Wörishofen Schwertransport: Fast sieben Stunden für wenige Kilometer

Polizeistreifen die ganze Nacht über unterwegs. Mehrere Brücken und Unterführungen können nicht passiert werden, Verkehrszeichen und Äste müssen weichen. Von Markus Heinrich

Mit dem Nadelöhr Gartenstadt war es für den Schwertransport durch Bad Wörishofen nicht getan. Fast sieben Stunden waren mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Bad Wörishofen und Buchloe am Donnerstagabend damit beschäftigt, den dicken Brocken durch die Gartenstadt über Stockheim und Weicht in Richtung Jengen zu lotsen. Das 33 Meter lange und nach Angaben eines Speditionsmitarbeiters 280 Tonnen schwere Gespann konnte mehrere Brücken und Unterführungen nicht passieren, berichtete die Polizei am Freitag. Ein Polizeisprecher nannte 260 Tonnen als Gewicht.

Gegen 22 Uhr hatte sich das über fünf Meter hohe Gefährt samt Begleitfahrzeugen in Bewegung gesetzt. Bis dahin war der Schwertransport auf dem Parkplatz der St 2015 zwischen Bad Wörishofen und der A 96 abgestellt. Weil der Riese nicht durch den Tunnel der Bad Wörishofer Umgehungsstraße passte, wurde die Route durch die Gartenstadt gewählt. Auf der Strecke mussten, um ein Durchkommen zu ermöglichen, mehrere Verkehrszeichen und Äste von Bäumen gekappt werden, teilt die Polizei mit.

