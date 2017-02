2017-02-13 15:37:00.0

Kultur in Bad Wörishofen Schwules Filmfest im Fokus

Die Kneippstadt zwischen Berlinale und Rock am Ring

Das GSC-Filmfest in Bad Wörishofen hat „eine große Aufwertung und Wertschätzung“ freut sich Mitorganisator Michael Scharpf. Damit trage das schwule Filmfest „auch den Namen Bad Wörishofens in die weite Welt“. Das „SXSW-Festival“ in Austin/Texas – seit 1987 einer der international wichtigsten Termine für den Bereich Musik, Film und Games sowie die Kultur- und Kreativwirtschaft – hat das Festival entdeckt. Allein in 2016 kamen über 70000 Delegierte aus 84 Ländern. „Und bei der Präsentation Deutschlands vom 10. bis 19. März hat das GSC-Filmfest nun die Ehre, für den Terminkalender heimischer Festivals ausgewählt worden zu sein“, so Scharpf.

„Kleines, feines Event“

Zwischen so illustren Terminen wie der Berlinale, dem Filmfest München oder Rock am Ring findet nun die internationale Medienbranche „unser kleines, feines Event samt Kurzvorstellung und Internetadresse“, so Scharpf. Veranstalter der deutschen Gemeinschaftsbeteiligung ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Zudem hat Regisseur Jakob M. Erwa, der beim jüngsten Festival in Bad Wörishofen zu Gast war, den Bayerischen Filmpreis erhalten.