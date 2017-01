2017-01-07 11:03:00.0

Priesterjubiläum in Kirchheim Seelsorger von ganzem Herzen

Pater Benedikt ist seit 25 Jahren Priester. In Kirchheim standen die Gratulanten Schlange

„Kein Tamtam und großes Trara“ wollte Pater Benedikt zur Feier seines 25-jährigen Priesterjubiläums, erzählte Renate Sommer bei ihrer Ansprache in der Kirche St. Peter und Paul. Ein gemeinsamer Gottesdienst wäre in Ordnung und als Geschenk wünschte er sich „ein gutes und freundliches Miteinander in der Pfarrgemeinschaft“.

Doch die Kirche war voll und beschenkt wurde der Kirchheimer Pfarrer dann auch. Geschenke gab es von den Kommunionkindern, von den Ministranten und vom Kirchenrat, um nur einige zu nennen und jeder wollte ihm gratulieren. Denn, das war ganz offensichtlich, Pater Benedikt ist in Kirchheim und seinen anderen Pfarrgemeinden sehr beliebt. Diese Erkenntnis freute den aus Kerala in Südindien stammenden Priester am allermeisten. In Indien hatte er sein Studium abgeschlossen und war nach der Priesterweihe dort noch eineinhalb Jahre tätig. Dann kam er nach Deutschland, zunächst in das Prämonstratenserkloster Obermedlingen bei Dillingen.

Die erste Zeit war hart

Die erste Zeit in Deutschland war schwierig, auch wegen der Sprache. „Nach einem Jahr dachte ich, das schaffe ich nicht und überlegte, zurück nach Indien zu gehen,“ erzählte der Priester. Doch er hat es geschafft. Heute spricht er nicht nur sehr gut Deutsch, sondern auch ein bisschen Schwäbisch. In Kirchheim ist er seit 2002. In den ersten Jahren gab es noch fünf Priester für die Aufgaben und Gemeinden, die er und Kaplan Pater Benjamin heute zu zweit bewältigen müssen.

Außer für Kirchheim sind sie für Eppishausen, Hasberg, Mörgen, Haselbach, Könghausen und für das Seniorenheim in Kirchheim zuständig.

Chöre sorgten für den musikalischen Rahmen

Pater Benedikt hat seinen Lebensinhalt und auch ein Stück Heimat in Kirchheim gefunden. Seine Aufgaben als Seelsorger und Priester hat er in den vergangenen 25 Jahren so gut gemacht, dass es im zunächst geplanten gemeinsamen Gottesdienst doch ein bisschen Trara und Tamtam gab. Die musikalische Gestaltung übernahmen der Kirchenchor und der Kinderchor „Schatzsucher“, es gab zahlreiche Ansprachen, Geschenke und Glückwünsche.

Nach der Kirche traf man sich noch zum Empfang im Pfarrheim mit Buffet, Sekt und vielen Gästen. Und alle wünschen sich, dass Pater Benedikt, der mit Ruhe, viel Umsicht und auch Humor seinen Dienst als Priester erfüllt, der Gemeinde noch lange erhalten bleibt.