2016-12-24 15:42:00.0

Tradition So feiern die Wörishofer Weihnachten

Bei der Waldweihnacht in der Teufelsküche verraten Familien die kleinen Geheimnisse des Heiligen Abends, auch der Bürgermeister. Die Gäste erfahren außerdem, warum selbst Terror Weihnachten nichts anhaben kann Von Maria Schmid

Alle Jahre wieder: Die Waldweihnacht in der „Teufelsküche“ – welch ein Gegensatz in den Worten – gehört zum Fest in Bad Wörishofen dazu. Und doch war es heuer ganz anders. In diesem Jahr schienen die fliegenden Funken aus den brennenden Baumstämmen mit den am kalten, nachtblauen Himmel funkelnden Sternen in Konkurrenz zu treten. Die vielen hundert Besucher lauschten der reizenden Geschichte „Die Leihgabe“ von Wolfdietrich Schnurre, die Forstbetriebsleiter Hermann Walter vorlas. Und noch etwas war anders. Denn auch in Bad Wörishofen wurde die romantische Stimmung überschattet von dem Terroranschlag in Berlin. Pfarrerin Susanne Ohr sprach die Geschehnisse an. „Weihnachten, das merken wir auch in diesem Jahr, in dem so manches Mal im übertragenen Sinne die Erde bebte und diese Erschütterungen uns wie angesichts des Terroranschlages in Berlin recht nahe kamen.“ Doch Ohr machte auch Hoffnung: „Weihnachten hält vieles aus.“ Sie betonte, Weihnachten halte das aus, weil Gott uns aushalte, sich nicht von den Menschen verabschiede.

Groß ist die Vorfreude auf den heutigen Heiligabend. Bei den Eltern und Großeltern von Stefanie und Markus Seitel etwa, wenn sie mit ihren drei Mädels Svea (7), Frieda (4) und dem Nesthäkchen Greta (1) heute zu Besuch kommen. Dass es da gleich zwei Mal Bescherungen gibt, ist für alle ein tolles Erlebnis, zuerst in Markt Wald und anschließend in Stockheim. Der Heilige Abend wird gewiss ein wunderschönes, sehr lebendiges Erlebnis. Was auf den Tisch kommt, verraten die Seitels auch. Am ersten Feiertag gibt es als Festessen einen Truthahn.

„Es ist das Herz, das schenkt, Hände geben nur.“ Mit diesem Zitat aus Zaire brachte Petra Nocker die Musikanten aus Wiedergeltingen ins Zentrum der Beachtung. Christoph Müller dirigierte nicht nur, er sang mit warmer Baritonstimme die Weihnachtslieder mit und animierte die Gäste zum Mitsingen. Das war für das Ehepaar Jutta und Theo Kowalski schon etwas Besonderes. Sie sind seit Juli dieses Jahres neue Bürger von Bad Wörishofen. Sie finden die Waldweihnacht eine tolle Idee und genossen den Glühwein. Und Heiligabend? Da werden sie den Gottesdienst in der Erlöserkirche besuchen, es sich bei einem Fondue zu Hause gemütlich machen. Außerdem freuen sie sich auf die Kinder, die am zweiten Feiertag zu Besuch kommen. Für den ehemaligen stellvertretenden Kurdirektor Werner Büchele ist Weihnachten ein traditionelles Fest. Nicht nur, dass seine 95-jährige Mutter am Heiligen Abend besucht wird, es gibt Gschwollene mit Kartoffelsalat und – er lacht – wie schon seit hundert Jahren, der Besuch des Gottesdienstes in der Kapelle des Sebastianeums. Bürgermeister Paul Gruschka hat sich vorgenommen für die ganze Familie, seine Frau, seine drei Töchter und deren Freunde, sich in die Küche zu stellen und „Kaspressknödel“, eine Tiroler Spezialität (siehe Rezept unten), zu machen. Ganz besonders freut er sich heute auf die „Vorlesestunde“. Gertraud Gruschka holt die Briefe hervor, die ihre Töchter einst ans Christkind schickten. Das sei jedes Jahr ein absoluter, humorvoller Höhepunkt. Paul Gruschka sagt, die Waldweihnacht sei immer etwas ganz Besonderes. Er bedankte sich bei allen Mitwirkenden, die das möglich machten, auch bei den Mitarbeitern vom Bauhof für das Herrichten der Hütte, dem Auf- und Abbau auch der den Weg säumenden Fackeln, die für einen sicheren Weg durch den dunklen Wald sorgten. Er wünschte vor allem friedvolle Weihnachten. Die Gäste ließen sich Klausen, Glühwein und Punsch schmecken, den die Rotarier ausschenkten. Der Erlös kommt diesmal dem städtischen Kindergarten in Stockheim zugute.

Kaspressknödel Bürgermeister Paul Gruschka kocht Heiligabend ein Rezept von Sieglinde Haid von der Untermarkter Alm in Hoch-Imst:

Zutaten: 300 g Knödelbrot, 150 g würziger Bergkäse, 1 Zwiebel, 100 g Butter, 100 ml Milch, Eier, Salz, Pfeffer, Majoran, ½ Bund fein geschnittene Petersilie

Zubereitung: Die Zwiebel fein schneiden und mit Butter anschwitzen. Das Knödelbrot und den geriebenen Käse vermischen. Anschließend die Zwiebel, Milch, Eier und Gewürze dazugeben und alles gut vermischen. Aus der Masse Knödel formen und diese flach drücken. Die Knödel in einer Pfanne beidseitig goldgelb braten und mit verschiedenen Salaten oder einer Brühe servieren.