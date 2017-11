2017-11-16 07:40:00.0

Vorschläge gesucht Soll Nessie aus der Mindelheimer Altstadt weichen?

Schreiben Sie uns, wo die Steinfiguren nach dem Umbau stehen sollen. Von Johann Stoll

Wer in diesen Tagen den unteren Teil der Maximilianstraße in der Mindelheimer Altstadt besichtigt, kann gut erkennen, wie die Mindelheimer Prachtstraße rund um die Jesuitenkirche künftig aussehen wird. Die Arbeiten liegen gut im Zeitplan und dürften noch heuer beendet werden können. Die offizielle Einweihung ist dann für das kommende Frühjahr geplant.

Besonders groß sind die Veränderungen rund um das Weberhaus. Dort gibt es künftig einen Zugang zum fließenden Gewässer. Was es aber nicht mehr geben soll nach dem Willen von Planer Peter Kern: Die beiden Figuren Nessie und Moby Dick des Mindelheimer Steinmetzmeisters Peter Fraefel werden nicht mehr an ihren Ort zurückkehren. Sie werden derzeit zwischengelagert. Was letztlich mit den Figuren geschehen soll, ist laut Kern noch nicht geklärt.

ANZEIGE

Dazu würde die Lokalredaktion der Mindelheimer Zeitung gerne die Meinung unserer Leserinnen und Leser erfahren. Sollen Nessie und Moby Dick, wie sie im Volksmund heißen, wieder zurück in den Seitenarm der Mindel? Oder gibt es alternative Vorschläge, wo die beiden Figuren künftig stehen können?

Schreiben Sie uns bitte eine E-Mail unter dem Stichwort „Nessie“ an redaktion@mindelheimer-zeitung.de. Sie können uns gerne auch ein Fax unter 08261/9913-27 senden oder uns Ihre Meinung per Post zukommen lassen: Mindelheimer Zeitung, Dreerstraße 6, 87719 Mindelheim.