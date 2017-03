2017-03-17 14:44:00.0

Bad Wörishofen Sportfamilie in Feierlaune

Der TSV Bad Wörishofen feiert heuer gleich aus mehreren Anlässen. Geplant ist ein großes Fest am Sportplatz. Großes Lob für die neue Dreifachturnhalle. Thomas Wegst bleibt Vorsitzender des TSV Bad Wörishofen. Von Wilhelm Unfried

Eigentlich könnte der TSV Bad Wörishofen das ganze Jahr durchfeiern. Denn ein Jubiläum, so der alte und neue Vorsitzende Thomas Wegst, jage das andere. Der TSV selbst wurde 1897 von 36 Bürgern gegründet. Das Jubiläum werde am 4. August zusammen mit dem Geburtstagsfest des Sportplatzes am Unteren Hart (50 Jahre) mit einer Sportplatzrallye gefeiert. Die Sportabzeichenabteilung wird 60 Jahre alt. So präsentierte sich der TSV Bad Wörishofen in seinem 120. Gründungsjahr quicklebendig und keineswegs verstaubt, was sich auch in der etwas anderen Ehrung verdienter Mitglieder niederschlug. Und eines wurde auch noch deutlich: Alle Abteilungen lobten die neue Sporthalle und nannten sie einen qualitativen Fortschritt.

In seinem Rückblick stellte dann auch Thomas Wegst die Einweihung der Dreifachturnhalle groß heraus. Die Trainingszeiten seien schnell vergriffen gewesen, man sei aber zufrieden. „Obwohl wir jetzt für die Benutzung der Sporthallen im Jahr rund 8000 Euro zahlen müssen, sind wir froh, dass wir sie endlich haben“, stellte Wegst fest. Und er übermittelte diesen Dank direkt an die Stadt, vertreten durch Bürgermeister Paul Gruschka und Sportreferent Jürgen Thiemann. Deshalb sei man noch mehr als bisher auf die Unterstützung von Gönnern und Sponsoren angewiesen. Und der Verein trage durch die Altpapiersammlungen dazu bei, dass man sich den aufwendigen Übungsbetrieb in den Abteilungen leisten könne.

Der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) Uli Theophiel, lobte dann auch die Vereinsarbeit. Hier werde in der ganzen Breite geboten. Dass der Verein richtig liege, zeigten die konstanten Mitgliederzahlen mit derzeit über 1200; und in Sachen Sportabzeichen seien die Kneippstädter sowieso „unschlagbar“. Sportreferent Jürgen Thiemann knüpfte an und lobte das Angebot für alle Generationen. Er nannte auch die große Zahl an Übungsleitern und dies alles auf ehrenamtlicher Basis. Bürgermeister Paul Gruschka freute sich mit den Sportlern, dass die Dreifachturnhalle nun im Betrieb sei. Die Sportler der Kneippstadt hätten sich eindrucksvoll beim Tag der offenen Tür präsentiert. Einen Verein mit dieser Mitgliederzahl zu führen und zu verwalten, sei eine große Aufgabe. Sein Dank gelte deshalb dem Vorsitzenden und seiner Mannschaft dahinter. Und dann stellten die Abteilungsleiter ihr Angebot vor. Die Turner bieten eigentlich für jeden etwas, so Abteilungsleiterin und Zweite Vorsitzende Andrea Filser. Die Jüngsten seien beim Mutter-Kind-Turnen anzutreffen. Es gehe weiter mit Vorschulkindern, dem Mädchen und Buben-Turnen bis hin zu Aerobic, Gymnastik und speziellem Senioren-Training. 20 Übungsleiter organisierten den Übungsbetrieb, ihnen gelte der besondere Dank. Für die Schwimmabteilung freute sich Alexandra Vögele über nicht weniger als 52 schwäbische Meistertitel. Robert Böhm stellte für die Leichathleten den Stausee-Lauf heraus. Die Judoka haben schon in Person von Dieter Hanisch einen Rekordhalter, der 40 Jahre die Abteilung leitete. Sein Nachfolger Mathias Kerler freute sich über zwei schwäbische Titel und den besseren Trainingsmöglichkeiten.

Seit 50 Jahren gibt es die Sportabzeichenabteilung, die von einer Dreier-Gruppe geführt wird und 749 Prüfungen abnahm. Weiter wird im TSV noch Nordic-Walking unter der Regie von Gabi Sass angeboten und die Disc-Golf-Gruppe wird am 23. April mit einem deutschen Meister bei einem Schnuppertag im Ostpark ihren Sport präsentieren. Der TSV geht mit einem finanziellen Polster ins Jubiläumsjahr. Bürgermeister Paul Gruschka leitete routiniert die anstehenden Neuwahlen. Gewählt wurden: Thomas Wegst (Vorsitzender), Zweite Vorsitzende Andrea Filser und Dritte Vorsitzende/Kassiererin Lisa Filser. Schriftführerin ist Bettina Weidner, Kassenprüferinnen sind Ursula Kirchmaier und Marion Schmalholz-Leinsle.

Die Abteilungen vertreten Andrea Filser (Turnen), Robert Böhm (Leichtathletik), Judo Mathias Kerler (neu), Schwimmen Alexandra Vögele (neu), Gabi Sass (Nordic Walking) und die Sportabzeichenabteilung das Trio Brigitte Dempfle, Hans Glanz und Manfred Kast.