2017-11-05 13:09:00.0

A96 bei Mindelheim Transporter kracht in Pannenauto: Vier Verletzte

Bei einem Unfall auf der Autobahn A96 bei Mindelheim werden drei Personen verletzt, eine davon schwer. Auch der Sachschaden ist erheblich. Von Sandra Baumberger

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag auf der Autobahn A96 in Fahrtrichtung Lindau nahe der Anschlussstelle Mindelheim ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war ein rumänischer Kleintransporter aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und auf dem Standstreifen in das Auto eines Schweizers geprallt, der dort wegen einer Panne angehalten hatte. Der Schweizer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde. Der Fahrer des Kleintransporters und sein Beifahrer zogen sich leichte Verletzungen zu. An den beiden völlig demolierten Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von insgesamt 40.000 Euro. Für die Landung des Rettungshubschraubers war die Autobahn kurzzeitig gesperrt.