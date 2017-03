2017-03-08 00:37:05.0

Bürgerversammlung I Türkheim und der Steuer-Bumerang

Weil im Zuge des Steuer-Skandals viele ausstehenden Steuerbescheide eingetrieben wurden, sprudeln die Einnahmen. Doch das kommt die Gemeinde teuer zu stehen Von Alf Geiger

Einen Steuer-Skandal gibt es in Türkheim nicht. Zumindest nahm bei der Bürgerversammlung am Montagabend im proppenvollen Rosenbräu-Saal keiner dieses unpopuläre Wort in den Mund. Dass die Gemeinde in den Jahren 2001 bis 2010 zu wenig Gewerbesteuerbescheide erlassen hatte, wodurch den Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Türkheim 2,7 Millionen Euro Gewerbesteuer und knapp 240 000 Euro Grundsteuer entgangen sind, wird von den Offiziellen der Stadt lieber als „Steuer-Thematik“ (Kämmerer Claus Hieber) bezeichnet.

Und auch die Bürger der Marktgemeinde treibt dieses Thema offenbar nicht um – zumindest nicht die gut 200 Anwesenden, die sich am Montagabend um einen freien Platz drängelten. Viel mehr brachte der Verkauf der gemeindeeigenen Sozialwohnungen im Auenweg und in der Laternenstraße die Volksseele zum Kochen. Der bereits vom Gemeinderat beschlossene Verkauf der 20 Wohnungen an eine Wohnungsbaugenossenschaft wurde teils heftig kritisiert und Rathauschef Christian Kähler hatte bei seiner Premiere als Bürgermeister bei einer Bürgerversammlung seine liebe Mühe, die Gemüter zu beruhigen und die Entscheidung des Gemeinderates zu erklären und zu verteidigen – was ihm nicht immer gelingen wollte.

Mehrere Bürger bezeichneten den Verkauf der gemeindeeigenen Sozialwohnungen als schweren Fehler, weil sich Türkheim damit aus seiner sozialen Verantwortung stehle, wie es Franz Haugg senior formulierte. Heinrich Attenberger brachte es auf den Punkt: „Die Gemeinde verkauft ihr Tafelsilber!“ Und Albert Prestele warf dem Verwaltungschef sogar persönliches Versagen vor: „Der Gemeinderat wurde getäuscht,“ wetterte Prestele – und dann fiel plötzlich doch noch das Un-Wort: „Wer so einen Steuer-Skandal hingelegt hat, der sollte nicht weitere Fässer aufmachen ...“

Ja, der Steuer-Skandal. Auch wenn er lange nicht an- und ausgesprochen wurde, so bestimmt er doch die Türkheimer Kommunalpolitik – und zwar auf Jahre hinaus, wie Kämmerer Claus Hiemer in seinem Rechenschaftsbericht unmissverständlich deutlich machte.

Zwar habe die Gemeinde im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld eingenommen, weil die offenen Steuerbescheide nachträglich eingefordert werden konnten. Satte 5,9 Millionen prasselten plötzlich auf das Konto der Stadt, in den Jahren zuvor war es maximal die Hälfte. Und auf diesem Niveau werden die Einnahmen sich auch wieder einpendeln, so Hiemer. Der tatsächliche Schaden, der durch die „Steuer-Thematik“ entstanden sei, belaufe sich aufgrund des kommunalen Finanzausgleichs auf eine „siebenstellige Summe“, wie dies auch die Staatsanwaltschaft Memmingen im derzeit laufenden Ermittlungsverfahren deutlich gemacht habe.

Alles nicht so schlimm? So wollte Hiemer das auch nicht verstanden wissen: „Wir wollen nichts schönreden oder bagatellisieren“, betonte der Kämmerer, in dessen Abteilung ein Mitarbeiter als Schlüsselfigur des Steuer-Skandals gilt. Auf diesen Mitarbeiter konzentrieren sich auch die strafrechtlichen Ermittlungen und Hiemer weiß: „Das ist keine Werbung für Türkheim“. Intern sei in der Verwaltung aber alles getan worden, damit „ sich so etwas nicht wiederholt,“ betonte Hiemer. Er machte zugleich auch deutlich, dass die Verwaltung bereits „lange bevor das öffentlich wurde“ entsprechend reagiert habe.

Der Kämmerer bemühte sich auch zu erklären, dass die sprudelnde Steuerquelle im vergangenen Jahr der Gemeinde teuer zu stehen kommen wird – eine unausweichliche Folge der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs, der, grob gesagt, so funktioniert: Geht es einer Gemeinde finanziell schlecht, bekommt sie mehr Zuschüsse vom Staat und muss weniger Umlagen zahlen. Geht es ihr finanziell aber gut, dann wird dies zeitversetzt zu einem finanziellen Bumerang, denn die hohen Einnahmen führen umgekehrt zu sinkenden Zuschüssen und steigenden Umlagen. „Dafür werden wir 2018 bluten müssen“, fasste Hiemer zusammen.

Er gehe angesichts der geplanten Investitionen in diesem Jahr von rund sechs Millionen Euro – unter anderem für den Neubau eines Kindergartens, der Kanalsanierung und die Modernisierung der Kläranlage – dennoch davon aus, dass Türkheim keine neuen Schulden aufnehmen müsse. Derzeit steht die Gemeinde mit rund 2,5 Millionen Euro bei Banken in der Kreide, der Löwenanteil (1,8 Mio.) sind aber „indirekte Schulden“ aus der Sanierung des Gymnasiums.

Gleichzeitig hat Türkheim aber solide Rücklagen, die der Kämmerer auf Nachfrage von Paul Feldhus mit „gut fünf Millionen Euro“ bezifferte. Grund genug für Bürgermeister Christian Kähler, bei seiner Bürgerversammlungs-Premiere mit Optimismus neue Pläne zu schmieden. Ein neuer Kindergarten (oder vielleicht auch nur ein Um- oder Ausbau?), die Sanierung des Waaghauses, eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Eisstadions. Türkheim hat viel vor: Zumindest so lange bis die Folgen des Steuerskandals – pardon: „der Steuer-Thematik“ – die Stadtkasse spätestens im Jahr 2018 endgültig einholen.