Aktion Türkheimer Kinder packen auch Liebe in ihre Hilfs-Rucksäcke

Grundschüler unterstützen die „Zeltschule“ von Jaqueline Flory und helfen armen Flüchtlingskindern im Libanon Von Maria Schmid

Was ist eine „Zeltschule“? Wie groß ist sie und wie viele Kinder werden in ihr unterrichtet? Wo und seit wann gibt es diese Schule? Es sind viele Fragen, die Initiatorin Jacqueline Flory den Kindern der Grundschule in Türkheim in gleich zwei Vorträgen lebhaft und mit klaren Worten beantwortete. Auf Einladung von Rektorin Hildegard Ohlmann kam sie nach Türkheim.

Vor allem auch deshalb, weil die Schulkinder starkes Interesse und großes Engagement zeigten. Bereits im Vorfeld hatten sie 250 Stofftaschen, die als Schulrücksäcke dienen, bunt bemalt. Wo gehen diese Rucksäcke nun hin? In die „Zeltschule Libanon“. Jacqueline Flory berichtete, dass der nun seit sechs Jahren herrschende Krieg in Syrien dazu führte, dass mehr als eine Million Syrer in das Nachbarland Libanon flüchteten.

Sie bevorzugten dieses Land, weil sie nach Kriegsende schnell wieder in ihre Heimat zurückkehren könnten. Außerdem sprechen sie im Libanon die gleiche Sprache. Doch wie in dem sehr armen Land leben? Arbeit gibt es für die Flüchtlinge keine. Diese sind auf Hilfe angewiesen. Sie müssen selbst für Nahrungsmittel sorgen. Arbeiten dürfen nur die Kinder ab rund neun Jahren. Sie helfen auf den Feldern.

Dadurch bedingt können sie keine Schule besuchen, die es in den Camps, die nur aus Karton, Planen oder Autoreifen bestehen, ja auch gar nicht gibt. Mit dem vor einem Jahr gegründeten Verein „Zeltschule Libanon e. V.“ fand die Übersetzerin und Bloggerin Jacqueline Flory eine Möglichkeit, wenigstens einigen Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen.

Allein an der Grenze zu Syrien leben 200 000 Kinder in den Camps, von denen nur einige wenige sporadisch unterrichtet wurden. Es gibt weder Tische, Stühle, noch Papier. Sie fuhr in diese Region und nahm sich vor, daran etwas zu ändern. Gemeinsam mit Lehrern, Eltern und der Schulleitung der Grundschule an der Tumblinger Straße in München gründete sie zunächst die Initiative „Zeltschule“.

Mit Sach- und Geldspenden wollten sie in der libanesischen Bekaa-Ebene Zeltschulen errichten. Die syrischen Kinder sollten mit richtigen Schulbüchern lernen können. Das brauchen sie für eine selbstständige Zukunft. Mit 7000 Euro müsste sich das realisieren lassen, dachte Jacqueline Flory. Es gelang.

Nun steht die erste Zeltschule dort, errichtet aus einbetonierten Holzpfosten, die aus den Müllbergen herausgeholt wurden und mit Planen, bunt angemalt, damit das Zelt von den anderen gut zu unterscheiden ist.

Die Kinder dort bemalten mit Begeisterung die Plane (30 Quadratmeter) für das Dach. Groß ist die Schule nicht, aber sie wird fleißig besucht. Ein Lehrer teilt die Kinder in drei Gruppen – die Jüngsten vormittags, die etwas älteren nachmittags und die ältesten Kinder von abends Acht bis Mitternacht. Jacqueline Flory zeigte den Kindern in der kleinen Pausenhalle der Grundschule in Türkheim auch Bilder der Camps und fragte, ob sie darauf etwas vermissen würden. Die waren sich einig.

Es gab in den kleinen Zelten der Familien keine Türen, nur Löcher in den Planen. Sie stellten auch fest, es gibt keine Spielsachen. Auf der Flucht konnten die Familien nur das Nötigste mitnehmen und dazu gehörten keine Spielsachen. Das wird sich durch die Rucksackaktion etwas ändern. In jeden Rucksack kommen nicht nur Zahnbürsten und Zahnpasta, Buntstifte und ähnliches hinein, es sollen auch Spielsachen und Kuscheltiere dabei sein. Außerdem legt jedes Türkheimer Grundschulkind ein Foto von sich und einen kleinen Steckbrief (ohne Nachnamen und Adressen) hinein. Das ist eine persönliche Geste, über den sich die Kinder in der Zeltschule gewiss freuen.

Die fertigen Rucksäcke werden in den Libanon geschickt und müssen dann an einem Postamt abgeholt werden. Es gibt keine Straßen, Hausnummern und Postboten wie in Europa. Außerdem kann es passieren, dass die befugte Person zum Abholen der Pakete sie nicht ausgehändigt bekommt, es sei denn, der Absender wäre selbst anwesend. Es seien schwierige Situationen, so Jacqueline Flory, aber sie zeigten Erfolg. Vor allem auch deshalb, weil die Familien vom Verein mit Lebensmitteln versorgt würden, so dass die Kinder auch wirklich die Schule besuchen könnten und nicht arbeiten müssten.

Konrektorin Sabine Henle hat eine Spendenbox in Form der Zeltschule gebastelt, die Schulkinder haben sie wie die Stofftaschen bunt bemalt. Immer wieder wandert eine Spende hinein, vor allem auch durch die bereits stattgefundenen Aktionen wie „Gesunde Pause“ (348,10 Euro) und die Weihnachtsfeier (275,60 Euro).

Einige weitere Aktionen sind bereits geplant. Wenn Jacqueline Flory in rund vier Wochen aus dem Libanon zurückgekehrt ist, wird sie kommen und den Schulkindern von ihren Erlebnissen und der Zeltschule im Libanon berichten.