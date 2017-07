2017-07-22 00:36:26.0

Ausstellung Turnhalle wird zur Kunsthalle

Grund- und Mittelschüler schaffen zum Stadtjubiläum die sehenswerte Schau „950 x Kunst“ Von Helmut Bader

Mit einer großen Kunstausstellung in der „Alten Turnhalle“ leistete die Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule ihren ganz eigenen und beeindruckenden Beitrag zum derzeitigen 950. Stadtjubiläum. „950 x Kunst“ hieß deshalb das Motto mit den Werken aller 17 Klassen der Schule. Zur Eröffnung, die musikalisch von Lehrerin Ursula Glanz mit ihren Geigenschülern umrahmt wurde, konnte Rektor Günther Blasini zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Nicht nur der Schulleiter zeigte sich erstaunt darüber, was die Schüler in diesem Jahr im Kunstunterricht alles bewerkstelligt hatten und hatte entsprechendes Lob parat.

Für die Stadt nannte 2. Bürgermeister Stefan Welzel im Grußwort die Ausstellung ein Geschenk für die Stadt und bezeichnete sie als 950 mal Ideenreichtum, Kreativität und Ausdauer bei der Gestaltung der Werke.

ANZEIGE

Es war auch wirklich beachtlich, was sich die Schüler und ihre Lehrkräfte alles ausgedacht und in die Tat umgesetzt hatten. Da waren Anleihen großer Künstler wie Andy Warhol ebenso vertreten wie Paul Klee oder Albrecht Dürer.

Auch Werkstücke wie echte Sitzbänke, die bei dem Projekt „Berufsorientierung der 7. Klassen“ in Kempten gefertigt wurden, oder Essig- und Öl-Ständer, die als Quali-Prüfung verlangt wurden, bereicherten die Ausstellung.

Einfallsreich war die Anordnung der Exponate, bei der Arbeiten der unteren Klassen neben solchen von bereits älteren Schülern zu finden waren.

Ein „Wunderbaum“ einer zweiten Klasse stach ebenso ins Auge wie Zeichnungen mit der Airbrush-Technik der 7. Klassen. Dekoriert mit Pappmaschee-Werken präsentierten sich in der Halle die sonst so kahlen Sprossenwände. Konrektor Johannes Wagner, in dessen Händen die Organisation lag, hat mit seinem Team und vor allem mit den Schülern jedenfalls etwas Bewundernswertes auf die Beine gestellt. Michaela Schwayer, Mutter eines Achtklässlers, fasste es kurz so zusammen: „Es ist einfach toll, was hier geschaffen wurde und es ist insgesamt eine super Ausstellung. Vor allem die Farben bei dem Wunderbaum haben es mir angetan.“