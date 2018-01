2018-01-24 17:44:48.0

Nahe Mindelheim Unfall auf A 96: Autotransporter durchbricht Leitplanke

Ein Kleintransporter, der auf einem Anhänger zwei Autos transportierte, ist auf der A 96 nahe Mindelheim ins Schlingern geraten. Das Gespann durchbrach die Leitplanke. Von Sandra Baumberger

Ein schwerer Unfall hat sich am Mittwoch gegen 16.30 Uhr auf der Autobahn A 96 zwischen den Anschlussstellen Erkheim und Stetten nach dem Kohlbergtunnel ereignet: Ein Kleintransporter, der auf einem Anhänger zwei Autos transportierte, war so stark ins Schlingern geraten, dass der Anhänger einknickte. Das Gespann durchbrach daraufhin die Leitplanke und überschlug sich mehrfach, ehe es am Fuße der Böschung zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde mit schweren Verletzungen in die Kreisklinik Mindelheim gebracht.