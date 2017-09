2017-09-22 11:38:44.0

Verkehrsunfall Unfall in Mindelheim - Radfahrer ist schwer verletzt

In Mindelheim ist ein Rettungshubschrauber gelandet. Ein er Radfahrer wurde schwer verletzt.

In Mindelheim kam es zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer schwer verletzt wurde.

Nach Angaben der Polizei kam es in Mindelheim an der Ecke Landsberger Straße und Zeppelinweg zu einem Zusammenprall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer wurde schwer verletzt von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Ein Gutachter wurde beauftragt und soll nun den Verlauf des Unfalls klären. MZ