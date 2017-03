2017-03-10 18:05:00.0

Finanzen im Unterallgäu Unter viel Lob mischt sich auch ein wenig Kritik

Die Haushaltsberatungen des Kreises sind auf der Zielgeraden. Doch nicht alle Kreisräte wollen dem Plan zustimmen. Von Sandra Baumberger

Sechsmal hat Kreiskämmerer Sebastian Seefried den diesjährigen Haushaltsplan des Landkreises in den jeweiligen Ausschüssen schon vorgestellt. Beim siebten Mal nun hat sich der Kreisausschuss mehrheitlich für den Entwurf ausgesprochen – und dabei schon einen Vorgeschmack auf dessen Verabschiedung am 27. März durch den Kreistag gegeben.

So lobte der Fraktionsvorsitzende der SPD, Michael Helfert, „dass es gelingt, Baumaßnahmen zu finanzieren und gleichzeitig die Schulden anzupacken“. Das hohe Maß an zukunftsgerichteten Investitionen und der Einstieg in den Schuldenabbau ermöglichten für die kommenden Jahre Spielräume und entsprächen einem Haushalt, wie ihn sich die SPD vorstelle. Die Fraktion werde dem Entwurf deshalb zustimmen.

CSU ist nicht einer Meinung

Roswitha Siegert (CSU) schloss sich ihrem Vorredner an: Auch die CSU werde dem Haushaltsplan mehrheitlich zustimmen. Geschlossen wird sie es allerdings nicht tun: Nachdem Alfons Biber (Freie Wähler) es ausdrücklich begrüßt hatte, dass die Fraktionen heuer – anders als in den vergangenen Jahren – bei der Höhe der Kreisumlage nicht um jeden Zehntelpunkt gepokert haben und der Hebesatz unverändert bei 46, 3 Prozent bleiben soll, meldete sich Siegerts Fraktionskollege Franz Mutzel zu Wort: Seiner Meinung nach wäre eine Senkung möglich und nötig gewesen, um sich nicht auf Kosten der Gemeinden zu entschulden. „Den Gemeinden nichts zurückzugeben ist für mich nicht richtig“, so Mutzel. Er forderte den Landkreis zum wiederholten Male auf, sich solidarisch zu zeigen – und ließ sich auch von Kreiskämmerer Seefried nicht umstimmen.

Dieser hatte eingewandt, dass ein Großteil der erneut gestiegenen Steuereinnahmen bei den Kommunen verbleibe und man nicht pauschal sagen könne, der Kreis entschulde sich auf Kosten der Gemeinden. Stattdessen glaube er, dass die Kreisräte die Gemeinden durchaus im Blick hätten: Schließlich sei es besser, sich zu entschulden, wenn es allen gut gehe, als dann, wenn das vielleicht nicht mehr der Fall ist. Dessen ungeachtet lehnte es Mutzel schließlich ab, dem Kreistag die Billigung des Entwurfs zu empfehlen.

Grüne wollen Haushalt ablehnen

Diese Empfehlung wollte auch Doris Kienle (Grüne) nicht geben. Sie zeigte sich mit dem Haushalt insgesamt zwar sehr zufrieden und hob insbesondere den geplanten Schuldenabbau hervor, der für die Grünen schon seit Jahren ein Thema sei. „Trotzdem muss ich Wasser in den Wein gießen“, so Kienle. Ihre Partei könne es nicht mittragen, dass 300000 Euro in die Grundbesitzgesellschaft zum Erwerb und zur Entwicklung von Grundstücken des Allgäu Airports in Memmingerberg fließen sollen.

Die Grünen werden dem Etat deshalb voraussichtlich nicht zustimmen – es sei denn, sie lassen sich von Landrat Hans-Joachim Weirather und Alfons Biber (beide Freie Wähler) doch noch vom Gegenteil überzeugen. So gab Weirather zu bedenken, dass die Grundhaltung der Fraktion bekannt sei, es nun aber um den Haushalt und nicht den Bürgerentscheid gehe. „Vielleicht können Sie noch mal in sich gehen“, sagte er und Biber ergänzte später, dass man auch Entscheidungen mittragen müsse, die einem nicht gefallen. „Wenn Sie konsequent sind, müssen Sie das durchziehen bis zum jüngsten Tag.“ Kienle ließ sich davon indes nicht beirren. Zudem mahnte sie an, die Rücklagen nicht aus den Augen zu verlieren.

Haushalt fällt kleiner aus als im Vorjahr

Auch ödp/Bürger für die Umwelt sehen sich als Vertreter derer, die die Beteiligung des Landkreises an der Grundbesitzgesellschaft abgelehnt haben. Die Fraktion werde dem Haushaltsplan trotzdem mehrheitlich zustimmen, stellte deren Sprecherin Rosina Rottmann-Börner in Aussicht. „Der Haushalt enthält das, was wir in den vergangenen Jahren immer gefordert haben.“ Er sei in sich schlüssig.

Wie berichtet umfasst der Haushalt heuer ein Gesamtvolumen von 160,7 Millionen Euro und damit rund 6,9 Millionen Euro weniger als im Vorjahr. Fast 140 Millionen Euro entfallen auf den Verwaltungshaushalt, also auf laufende Kosten und Einnahmen. 21 Millionen Euro sind für den Vermögenshaushalt veranschlagt, aus dem Investitionen wie beispielsweise der Abschluss der Generalsanierung des Schulzentrums in Bad Wörishofen oder auch mehrere Straßenbauprojekte finanziert werden.