2017-02-28 17:29:00.0

Konzertreise Unterallgäuer Musiker auf dem Weg nach Australien

Eine Blaskapelle vertritt Ottobeuren bei Feier zur 15-jährigen Partnerschaft mit Tenterfield. Gefeiert wird auch auch beim „Beerfest“

Auf den weiten Weg nach Australien hat sich jetzt die „Original Bavarian Brassband from the Allgaeu Region“ von Hawangen aus gemacht. Drei Wochen soll die Tour dauern, bei der 29 Musiker aus dem gesamten Unterallgäu und darüber hinaus sowie neun Mitreisende miteinander unterwegs sind. Erste Station ist für eine Woche Tenterfield (New South Wales), die Partnerstadt der Verwaltungsgemeinschaft Ottobeuren, Hawangen und Böhen.

Dort spielt die Bavarian Brassband nun schon zum sechsten Mal zum örtlichen „Beerfest“ auf, das dort im Zweijahres-Rhythmus stattfindet. Außerdem gibt sie ein Konzert in der „School of Arts“, gestaltet einen katholischen Gottesdienst musikalisch und tritt in der High School sowie bei der Woche der Senioren auf.

ANZEIGE

In dieser Woche wird zudem das 15-jährige Bestehen dieser außergewöhnlichen Städtepartnerschaft von zwei Regionen gefeiert, die immerhin 16812 Kilometer voneinander entfernt sind. „Zum Jubiläum gibt es einen offiziellen Begrüßungsempfang durch Peter Petty, den Bürgermeister von Tenterfield“, berichtet „Reiseleiter“ Reinhard Lohr, der Vorsitzende der „Freunde und Förderer der Partnerschaft VG Otto-beuren-Tenterfield.

Die musikalische Leitung der Kapelle hat auch in diesem Jahr der Dirigent der Blaskapelle Bad Bayersoien, Josef Felix, der Bezirksleiter im dortigen Musikbezirk Werdenfels (Oberbayern) ist.

Weiter fliegt die Reisegruppe dann nach Perth, wo sie eine Woche lang die Sehenswürdigkeiten der viertgrößten Stadt Australiens und ihre Umgebung erkundet, bevor sie zu einer fünftägigen Busreise durch den Südwesten Australiens aufbricht. (mz)