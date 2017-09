2017-09-11 15:00:00.0

Jubiläum in Türkheim Viel mehr als nur „Bio“ einkaufen

Beim Bio-Herbstmarkt am Donnerstag wird schon zum zehnten Mal eingekauft, geredet, gelacht und getrunken.

Was vor zehn Jahren im kleinen Rahmen begann, ist inzwischen aus Türkheim gar gar nicht mehr wegzudenken: Schon zum zehnten Mal findet am nächsten Donnerstag, 14. September, von 15 bis 19 Uhr der Bio-Herbstmarkt auf dem Platz an der Mariensäule statt. Der Bio-Markt in Türkheim ist ein fester Bestandteil des Gemeinwesens, freut sich die Gemeinde Türkheim als Veranstalter.

Der Arbeitskreis Bio-Markt hat die Organisation übernommen, alle Mitglieder arbeiten hier nun seit knapp elf Jahren im Ehrenamt.

ANZEIGE

Die „Geburtshelfer“ – damals noch von vielen belächelt – waren Andrea Ackermann, Iris Bayer, Felix Bartholl, Gottfried Filser, Gudrun Kissinger-Schneider, Martin Ledermann, Rudolf Mendle, Reinhard Schneider, Angela Starkmann-Lehr, Johann Lehr, Andreas Steinhauer und Bettina Steinhauer.

Der Biomarkt ist weit mehr als „nur“ eine Gelegenheit zum Einkaufen – hier wird geredet, gelacht und der neueste Tratsch ausgetauscht. Auch das leibliche Wohl kommt hier ganz bestimmt nicht zu kurz. Diesmal sorgen die „Rosentaler“ für musikalische Unterhaltung Die Fieranten sorgen für den kulinarischen Rahmen und der Eine-Welt-Laden lädt zu Kaffee und Kuchen ein.

Für das leibliche Wohl wird auch im Biergarten unter den Platanen durch Martin Ledermann gesorgt. Im Wichtelstubengarten findet ein Flohmarkt statt mit Betreuung durch Camie Ottleben und Franziska Schorer. Unter dem Motto „Genussvoll die Heimat schützen“ sollen vor allem Bio-Produkte und regionale Lebensmittel und Anbieter gestärkt werden. (alf/mz)