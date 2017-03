2017-03-02 14:26:00.0

Nachtumzug Von „Polizeigewalt“ und „Rotzlöffeln“

Enorme Herausforderungen für Einsatzkräfte und Organisatoren. Die Bilanz fällt positiv aus, auch wenn es Misstöne gab Von Alf Geiger

Nach dem Umzug ist vor dem Umzug: In zwei; spätestens drei Jahren heißt es wieder „Ettrinarria Hallo“ und zigtausende Narren werden Ettringen in ein Meer aus guter Laune und buntem Faschingstreiben verwandeln. Dass es dabei vereinzelt auch zu unschönen „Nebengeräuschen“ kommen wird, ist wohl unvermeidbar, ahnt Ettrinarria-Präsident Jürgen Reiber schon heute und seufzt: „Leider...“. Er war trotzdem happy, wie diesmal alles gelaufen war.

Leider blieben diese negativen Begleiterscheinungen auch beim Rosenmontags-Nachtumzug nicht aus: Rund 20000 Besucher strömten nach Polizeiangaben nach Ettringen und feierten mit der Ettrinarria ihr 65-jähriges Bestehen. Der enorme Ansturm der Faschings-Begeisterten stellten Einsatzkräfte und Organisatoren vor große Herausforderungen und doch fällt die Bilanz von Bad Wörishofens Polizeichef Thomas Maier positiv aus: „Das war eine ganz tolle Veranstaltung, wirklich ein echtes Highlight. Da kann man den Organisatoren nur gratulieren. Trotz der unerwartet vielen Besucher bleib alles im völlig normalen Rahmen“, lobte Maier gestern noch einmal ausdrücklich.

Die Veranstaltung verlief weitgehend friedlich, allerdings kam es zu mehreren Polizeieinsätzen. Die Polizei Bad Wörishofen hat acht Fälle von Körperverletzung registriert, dazu zwei Widerstände gegen Polizeibeamte. Ein Beamter wurde dabei leicht am Finger verletzt. Einen Besucher nahmen die Polizisten aufgrund seines aggressiven Verhaltens in Sicherheitsgewahrsam.

In zwei weiteren Fällen versuchten Minderjährige, mit Ausweisen ihrer volljährigen Freunde oder von Verwandten zum Umzug zu gelangen. Sie selbst und jene, die ihre Ausweise zur Verfügung gestellt haben, erwartet nun ein Strafverfahren. Daneben sprach die Polizei mehrere Platzverweise aus und stellte die Identitäten von mehreren Besuchern fest.

Den Vorwurf eines Besuchers, der den Beamten „Polizeigewalt“ und ein viel zu hartes Einschreiten vorwarf, nimmt Inspektionsleiter Thomas Maier zwar ernst, weist diese „haltlosen und unbewiesenen Vorwürfe“ mit allem Nachdruck zurück. „Mir ist nichts dergleichen bekannt und ich weise das zurück“. Wer jedoch solche Vorwürfe öffentlich erhebe, der solle doch bitte auch seine angeblichen „Beweise“ herzeigen und sich an die Polizei direkt wenden. Es gebe derzeit aber überhaupt keinen Anlass für Ermittlungen gegen seine Kollegen, betonte Maier: „Ein einziger Post im Internet reicht da nicht aus.“

Maier drängte vielmehr darauf, sich in diesem Fall direkt an die Polizei zu wenden: „Wir stellen uns jeder Prüfung. Nur müssen wir dazu auch wissen, was vorliegt und was wir überhaupt prüfen sollen.“

Als erfahrenen Polizeibeamter hat Maier schon einiges erlebt, muss aber gerade auch bei solchen Einsätzen wie beim Ettringer Nachtumzug seine Kollegen oft bewundern: „Was man sich da als Polizist so alles anhören muss, das ist ganz, ganz schlimm“. Dennoch weiß er, dass die Polizeibeamten immer „sehr besonnen und angemessen regieren.“ Wenn es freilich zu einer Festnahme komme, dann geh das eben auch nicht ohne körperlichen Einsatz vonstatten, sagt Maier und verweist auch darauf, dass es in den allermeisten Fällen um total betrunkene und sehr aggressive Störer geht, die offenbar jede Kontrolle und gleichzeitig auch jeden Respekt gegenüber den Gesetzeshütern verloren zu haben scheinen. Wenn dann aber gleich von „Polizeigewalt“ die Rede sei, versteht Maier das ganz und gar nicht. „Der exzessive Alkoholmissbrauch ist das Grundübel“, betont der Inspektionsleiter und betont gleichzeitig noch einmal ausdrücklich, wie toll er den Ettringer Nachtumzug auch aus Sicht der Polizei fand: „So soll es im Fasching doch sein: Da wurde friedlich und leidenschaftlich geiert. Wie die Organisatoren hier für Sicherheit gesorgt haben, war vorbildlich“.

Auf der Facebook-Seite unserer Zeitung entwickelte sich nach dem Umzug ein munterer Austausch, in dessen Verlauf auch der Vorwurf der „Polizeigewalt“ erhoben worden war. Ein anderer Facebook-Nutzer hielt dagegen: Er habe von Polizeigewalt nicht gesehen. Stattdessen habe er einige „Rotzlöffel“ beobachtet, die die Polizeibeamten immer wieder provoziert und beleidigt hätten...