2017-08-02 00:34:06.0

Konzert Von der großen Bühne in die Heimat

Die Pianistin Theresia Renelt begeistert in der Erlöserkirche ihr Publikum

Wo immer sie konzertiert: das Publikum ist begeistert. So wurde auch in diesem Jahr der bereits traditionelle Auftritt von Pianistin Theresia Renelt in der Erlöserkirche Bad Wörishofen zu einem Augen- und Ohrenschmaus. Die Solorepetitorin von der Kölner Oper schien ihr Gastspiel in der Kurstadt selbst derart zu genießen, dass sie völlige Hingabe an die Musik und Lebensfreude pur zugleich ausstrahlte.

Der mal zarte, mal kräftige Anschlag und das bedächtige, dann wieder rasende Tempo, mit dem ihre schlanken Finger über die Tasten jagten, das war höchster Kunstgenuss. Vielleicht wurde die ehemalige Maristenschülerin während ihrer herrlichen „Musik am Abend“ auch beflügelt von Gedanken an ihre Zeit in Mindelheim. Der äußerst steile Karriereweg zwischen damals und heute hat Theresia Renelt künstlerisch geprägt und weit nach oben geführt. Ihren dezenten, natürlichen Charme jedoch hat sie sich bei aller musikalisch virtuosen Energie bewahrt.

Mit „Widmung“ von Robert Schumann und einer romantischen „Frühlingsnacht“ von Franz Liszt spielte sich Renelt sofort wieder in die Herzen ihrer Anhänger. Viele Jahre intensives Studium und absolute Liebe zur Musik sind Voraussetzung, um Schuberts Klavierzyklus „Kreisleriana“ so wundervoll interpretieren zu können wie es die Mindelheimerin beherrscht. Mit ihrer stimmigen Einführung über Claude Debussys „Fünf Préludes“ wuchs die Spannung auf einen weiteren Höhepunkt des Abends. Es geht um literarische Eindrücke, Erinnerungen und Einfälle, die Debussy in Skizzenbüchern notiert hat. Auf diese spektakuläre Traumreise am Flügel nahm Renelt ihr Publikum mit, bevor sie mit der „Regentropfen-Prélude“ von Frédéric Chopin Klangfarben von Mallorca ins Gotteshaus nach Bad Wörishofen zauberte. Auch wenn Chopin seine Walzer cis-Moll und As-Dur nicht zum Tanzen geschrieben hat: Die Herzen der Konzertbesucher hüpften sicher vor Freude im Takt. Sie schienen hin- und hergerissen zu sein, die Pianistin nach ihrer großartigen Leistung in den wohlverdienten „Feierabend“ zu entlassen oder sich – wegen Exklusivität des Ereignisses – ein weiteres Highlight zu erklatschen, etwa den Chopin-Walzer in e-moll.

Pfarrerin Susanne Ohr sprach bei der Verabschiedung wohl für alle, als sie Theresia Renelt versicherte: „Wir freuen uns auf Sie im nächsten Jahr!“ (thess)