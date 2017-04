2017-04-10 17:19:00.0

Volleyball Vorfreude auf die Bezirksliga

Türkheims „Zweite“ lässt sich auch von einer ausgekugelten Schulter nicht stoppen

Die Türkheimer Volleyballer können auf eine der erfolgreichsten Spielzeiten zurückblicken, wenn nicht gar die erfolgreichste. Denn die erste Mannschaft sorgte mit Rang drei in der Bayernliga für die beste Platzierung seit Jahren. Und nun steigt auch noch die zweite Herrenmannschaft in die Bezirksliga auf. Sie gewann das Relegationsturnier in Kempten.

Dabei trafen die Türkheimer um Spielertrainer Andreas Schmitz auf Gastgeber TV Kempten sowie den TV Lauingen. Gegen Kempten hatten die Türkheimer bereits in der Kreisliga in beiden Partien nichts anbrennen lassen und sollten auch diesmal als Sieger vom Spielfeld gehen. Andreas Schmitz jedenfalls sah sich in seinen Worten vor dem Spiel bestätigt: „Konzentriert spielen, nicht zu locker nehmen, keine Eigenfehler machen und alles geben“, hatte er gefordert. Und sein Team begann – unterstützt von vielen mitgereisten Fans – mit einer Serie von acht Aufschlägen durch Zuspieler Christian Dobrinkat. Auch sonst spielte Türkheim nahezu fehlerfrei und gewann den ersten Satz mit 25:17. Im zweiten Satz spielte die Türkheimer unverändert weiter und konnte durch die Außenangreifer Tobias Sirch, Phillip Holzhey und den im zweiten Satz eingewechselten Jonas Schilling punkten. So gewann man den zweiten Satz mit 25:21. Im dritten Satz ließen die Türkheimer, vor allem Routinier Andreas Schmitz mit starken Angriffen auch nichts mehr anbrennen und siegten gegen erschöpfte Kemptner mit 25:19.

Im zweiten Spiel des Tages bezwang der TV Lauingen den TV Kempten mit 3:2. Somit musste für die Türkheimer im zweiten Spiel ein Sieg her, um den Aufstieg perfekt zu machen. Hier sollte sich dann ein personeller Wechsel als Glücksgriff erweisen: Der ehemalige Internatsspieler André Meier feierte gegen den TV Lauingen nach langer Verletzungspause sein Comeback auf dem Spielfeld und trug maßgeblich zum souveränen Satzgewinn mit 25:15 bei.

Im zweiten Satz lief aber von Anfang an alles schief, sodass die Türkheimer zwischenzeitlich mit 6:11 im Rückstand lagen. Durch eine taktische Auszeit von Trainer Schmitz fand Türkheim zwar wieder ins Spiel und glich zum 22:22 aus, doch die Lauinger hatten am Ende die besseren Nerven und gewannen den zweiten Satz mit 26:24.

Im dritten Satz dann ein Schockmoment: André Meier und Libero Markus Bettenbruch prallten bei der Ballannahme zusammen, wobei sich Bettenbruch die Schulter auskugelte. Für ihn kam dann der zweite Libero Tobias Buchmeier, der ohne große Schwierigkeiten das Spiel lenkte. Satz drei ging trotz des verletzungsbedingten Ausfalls mit 25:15 an Türkheim, das im vierten Satz dann mit 25:14 das Spiel entschied. Somit spielt die zweite Herrenmannschafft des SVS Türkheim in der kommenden Saison in der Bezirksliga.