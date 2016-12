2016-12-21 16:51:00.0

Bad Wörishofen Waldweihnacht in der Teufelsküche

Mit Fackeln geht es in den Forst bei Bad Wörishofen. Was die Besucher dort erwartet.

Schnee ist diesmal zwar Mangelware, romantisch werden soll es aber trotzdem: Die Waldweihnacht in der Teufelsküche von Bad Wörishofen bietet nämlich einiges mehr. Der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen und die Bayerischen Staatsforsten organisieren diese Traditionsveranstaltung in der Nähe des Restaurants Jagdhäusle. Von einer der „schönsten Waldlichtungen im Bad Wörishofener Forst“, spricht Bad Wörishofens Veranstaltungsleiterin Anna-Marie Schluifelder – und davon, dass die Waldweihnacht stetig an Beliebtheit zugenommen habe. Das Programm am Donnerstag, 22. Dezember, beginnt an der Teufelsküche um 17 Uhr.

Zuvor jedoch wartet eine Besonderheit – die Wanderung entlang des mit Fackeln beleuchteten Waldwegs bis zur Teufelsküche. Es handelt sich nicht um eine geführte Wanderung, jeder kann sich soviel Zeit nehmen, wie er will. Die Veranstalter empfehlen die Wanderung gegen 16.20 Uhr am Parkplatz nahe Café Schwermer zu beginnen. Die Fackeln am Wegrand weisen den Wanderern den richtigen Weg zur Teufelsküche. Die Gehzeit beträgt etwa 25 Minuten.

An der Teufelsküche angekommen erwartet die Besucher ein weihnachtliches Programm. So ist der Musikverein Wiedergeltingen vor Ort und spielt besinnliche Lieder, eine Weihnachtsgeschichte wird vorgetragen, es gibt Ansprachen der Geistlichkeit und auch in diesem Jahr wird eine besonders schöne Tradition der Waldweihnacht gewahrt: Mitglieder des „Rotary Club Bad Wörishofen“ verkaufen Glühwein und Klausen für den guten Zweck. Der Erlös dieses Verkaufs kommt jedes Jahr einem anderen Kindergarten Bad Wörishofens zu Gute. In diesem Jahr ist der Kindergarten Stockheim an der Reihe. (mz)