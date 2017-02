2017-02-17 11:54:00.0

Stadtplanung in Mindelheim Warten auf eine Brücke

Der Norden Mindelheims wächst und mit ihm der Verkehr. Wo sollen die Autos fahren? Von Johann Stoll

Die Industrie befindet sich im Süden, gewohnt wird im Norden. Und Mindelheim wächst weiter: mit Industrie im Süden, mit Wohnhäusern im Norden. Mehr Menschen bedeutet auch mehr Verkehr. Auf welchen Straßen aber kommen die Menschen zu ihren Häusern? Die Bürgergemeinschaft findet, dass es notwendig wäre, einen Zubringer zur Umfahrung zu schaffen, um vor allem den Hohen Weg und die Krumbacher Straße zu entlasten. Die Anlieger dieser Straßen tragen derzeit die Hauptlast der Entwicklung im Norden der Stadt.

Bürgermeister Stephan Winter betont, es sei nicht so, dass eine Verkehrsableitung aus den Neubaugebieten kategorisch abgelehnt werde. Vielmehr sieht bereits der gültige Flächennutzungsplan eine Anbindung der weiteren Wohnbaugebiete im Mindelheimer Norden in Richtung der Bundesstraße B 16 vor. Dementsprechend haben Bürgermeister Winter und die Verwaltung den Stadtrat bei der Behandlung des Punktes „Ertüchtigung der Bahnlinie Günzburg – Mindelheim – Ertüchtigung und Schließung von Bahnübergängen im Bereich der Stadt Mindelheim“ in der Stadtratssitzung am 12. Dezember 2016 darauf hingewiesen, dass eine Querung der Bahnlinie zur Bundesstraße B 16 in diesem Bereich für die Stadtentwicklung von großer Bedeutung ist und auch die Entwicklung der Firma Kleiner zu beachten ist.

Expansionsflächen müssen berücksichtigt werden

Der Stadtrat hat daraufhin die Verwaltung beauftragt, eine Stellungnahme mit folgendem Inhalt abzugeben: Am Bahnübergang bei der Firma Kleiner sei eine Querung des Schienenstrangs erschließungsmäßig von großer Bedeutung. „Für die Stadtentwicklung ist eine Querverbindung in diesem Bereich von der Krumbacher Straße zur B16 eine vorrangige Planungsachse“.

Bei der weiteren Planung in diesem Bereich darf die Stadt auch die möglichen Expansionsflächen für die Firma Kleiner nicht außer Acht lassen.

Ein zukünftiger Brückenbau, nach Norden vom jetzigen höhengleichen Bahnübergang aus, würde bei entsprechender Gestaltung alle Eventualitäten berücksichtigen. Für die Bahn könnte dieses Abrücken von der Einfahrtsituation bei der Firma Kleiner von Vorteil sein, heißt es aus dem Rathaus.

Diese Stellungnahme wird der Stadtrat nach Auskunft von Bürgermeister Winter am 20. Februar beraten und abstimmen.