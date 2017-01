2017-01-24 19:55:00.0

Kälte im Unterallgäu Wenn das Auto „erfriert“

Was Autofahrer bei diesen niedrigen Temperaturen beachten sollten, erklärt Helmut Saiko. Von Manuela Frieß

Noch die ganze Woche über sollen weiterhin Minusgrade herrschen, nachts auch im zweistelligen Bereich. Viele Autofahrer – vor allem diejenigen ohne Garage – haben mittlerweile Probleme mit ihren Fahrzeugen. Weswegen sind Sie in den vergangenen Tagen hauptsächlich unterwegs und leisten Pannenhilfe?

Helmut Saiko: Wir haben zwischen fünf und zehn Einsätze pro Tag. Da handelt es sich meistens um Batterien, die ihren Dienst nicht mehr tun. Auch Dieselfahrzeuge, in denen der Kraftstoff versulzt, kommen vor. Dadurch werden die Filter verstopft und sie bleiben liegen.

Wie kann man als Autofahrer solchen Problemen entgegenwirken?

Saiko: Es ist in der Tat äußerst schwierig vorzusorgen, wenn man das Auto draußen stehen hat. Wir raten immer dazu, einen hochwertigeren und teureren Diesel-Kraftstoff zu tanken. Dieser hat mehr Additive – sprich Zusätze – und sollte deshalb die Leitungen und die Filter nicht verstopfen. Wenn es aber schon kalt ist, kann der Fahrtwind den Motor noch weiter herunterkühlen, was dann trotzdem zu verstopften Kraftstofffiltern führen kann.

Was gibt es bei Benzinern zu beachten?

Saiko: Ganz wichtig in diesen Tagen ist eine gut geladene Batterie. Die Leute fahren oft nur Kurzstrecken, haben aber ja zusätzlich noch Licht und Heizung an. Da geht die Batterie dann einfach irgendwann in die Knie. Weil sie über längere Zeit gar nicht mehr richtig und vollständig aufgeladen wurde.