2017-05-04 04:09:00.0

Nachbarschaftsstreit im Unterallgäu Wenn der Gockel zur Unzeit kräht

In Markt Wald fühlte sich eine Zugezogene durch einen Hahn belästigt. Warum der Halter nach monatelangem Zwist nachgab Von Johann Stoll

Eigentlich lebt es sich in Markt Wald wie in der Vorstufe des Paradieses. Das Dorf liegt malerisch am Rande der Stauden. Die Luft ist rein, die Natur intakt und nah, und meistens herrscht auch friedliche Ruhe. Die allerdings hat zuletzt zwischen zwei Nachbarn empfindlich gelitten. Das Streitobjekt: ein Gockel.

Eine Neubürgerin hatte sich so sehr daran gestört, dass sie frühmorgendlich regelmäßig durch einen eifrigen Hahn aus dem Schlaf gerissen wurde. Dem Tier und vor allem auch den Haltern machte sie das Leben schwer. Der Streit ging über Monate. Am Ende gab der Hühnerhalter um des lieben Friedens willen nach und den stattlichen Hahn weiter. Aber der Reihe nach.

Hühner für den Eigenbedarf

Peter V. (Name von der Redaktion auf Wunsch geändert) ist in Markt Wald geboren, aufgewachsen und hat „immer hier gelebt“. Früher hat er mit seiner Frau einen Milchviehbetrieb geführt. Den gab er vor mehr als 30 Jahren auf und verdiente sich sein Geld in Gewerbe und Industrie.

Die Bindung zur Landwirtschaft hat Peter V. nie ganz gekappt. Auf der aufgelassenen Hofstelle haben sich die Eheleute immer zwischen zehn und 15 Hühner gehalten, vorwiegend für den Eigenbedarf an Eiern.

In der Nachbarschaft zum Bauernhof ist ein Wohnhaus entstanden, in das eine Familie mit Kindern eingezogen ist. Sie stammt ebenfalls aus einem Dorf im Unterallgäu. Dass auf dem Land auch mal ein Hahn kräht, hat dann aber doch zu einem massiven Konflikt geführt.

Im Juni 2016 bekam Peter V. einen dreiseitigen Brief von der Nachbarin. Bis dahin war die Welt von Peter V. in Ordnung. „Ich hatte noch nie Streit mit einem meiner Nachbarn“, versichert er. In dem Schreiben waren eine ganze Reihe von tatsächlichen oder empfundenen Ruhestörungen aufgelistet. Mal war abends nach 19 Uhr noch gewerkelt worden, mal war der Rasenmäher zu laut, während sich die Nachbarin auf der Liege erholte. Und immer war es der Gockel, der nicht einsehen wollte, dass er vernünftigerweise ein Schweigegelübde abgelegt hätte. Nur die Kirchenglocken, die störten nie.

Asyl für den Junghahn

Peter V. sagt fairerweise, zu der Zeit, als die neuen Nachbarn eingezogen waren, hatte er vorübergehend keinen Hahn, nur Hühner. Den Gockel hatte er von der Verwandtschaft übernommen, weil sich dort zwei Hähne im Hühnerstall Revierkämpfe lieferten. Also brauchte ein prächtiger Junghahn ein neues Zuhause. Er fand es bei Familie V. in Markt Wald. Der Hahn bekam sozusagen Asyl.

Es war der Beginn eines Dauerkonfliktes. Der Streit mit der Nachbarin ließ sich über Monate nicht beilegen. Die Nachbarin schaltete einen Rechtsanwalt ein und am Ende kam es zu einem Schlichtungsgespräch in einer Kanzlei in Bad Wörishofen. Peter V. gab nach, weil er nicht auch noch ein Gerichtsverfahren durchfechten wollte. Noch nie in seinem Leben hatte er mit der Justiz zu tun.

Der Streitfall Gockel hat sein Ende gefunden, das Verhältnis zwischen den Nachbarn aber weiter belastet. Peter V. bemüht sich um Rücksicht, wo es geht. Aber hin und wieder muss eben die Hobelmaschine in Betrieb genommen werden oder läuft die Kreissäge und der Kompressor. Eine Friedhofsruhe wird es auch in Markt Wald nicht geben können.