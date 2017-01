2017-01-12 10:46:00.0

Schule Wenn in der Schule der Magen knurrt

Einzelne Kinder sitzen auch im Unterallgäu hungrig im Unterricht. Armut ist jedoch selten der Grund dafür.

Reiches Deutschland, armes Deutschland. Auf der einen Seite herrscht Überfluss, auf der anderen kommen selbst Grundschulkinder ohne Frühstück und Pausenbrot in die Schule. Darauf hat jüngst die Schauspielerin Uschi Glas aufmerksam gemacht, die mit ihrem Mann das Projekt „BrotZeit“ ins Leben gerufen hat: 8500 Kinder versorgt die Initiative bundesweit mit Essen und Zuwendung. Denn hungernde Kinder sind nur das sichtbare Zeichen dafür, dass einzelne Eltern überfordert sind und sich zu wenig kümmern.

Auch im Unterallgäu kommen manche Schüler mit nüchternem Magen zur Schule – allerdings ist in den seltensten Fällen Armut der Grund dafür. Stattdessen hätten sie morgens einfach noch keinen Appetit, ist die Erfahrung von Ursula Sperr, Rektorin der Grundschule in Kammlach, und Ute Wolfram, Rektorin der Mittelschule Mindelheim. Bei anderen fehle morgens vielleicht die Zeit für ein gemeinsames Frühstück. Auch Angela Börner, Leiterin der Mindelheimer Grundschule, nennt die Berufsbelastung vieler Eltern als Hauptgrund dafür, dass die Kinder das Haus ohne Frühstück und Pausenbrot verlassen. Ähnlich sieht das Bernd Petzenhauser, der Leiter der Kirchheimer Grund- und Mittelschule. Ihm ist bisher noch kein Kind aufgefallen, das regelmäßig hungrig in der Schule sitzt. Es sei allenfalls schon mal vorgekommen, dass ein Kind an einem Tag nichts gefrühstückt hatte, weil die Organisation innerhalb der Familie – zum Beispiel bei getrennt lebenden Eltern – nicht geklappt hatte.

Viele Eltern geben ihren Kindern Geld

Damit die Kinder nicht hungrig lernen müssen, geben ihnen viele Eltern Geld für den Pausenverkauf mit, den es an allen befragten Schulen gibt. Am Maristenkolleg können sich die Schüler außerdem bereits vor Unterrichtsbeginn im Bistro stärken und auch die Mittagsangebote der Schulen erfreuen sich großer Beliebtheit: An der Grundschule Mindelheim nehmen etwa ein Viertel der Schüler das Ganztagesangebot und das damit verbundene warme Mittagessen in Anspruch. An der Maria-Ward-Realschule in Mindelheim ist das laut Rektorin Rosa Ritter für 3,50 Euro zu haben. Bedürftige Familien können beantragen, dass ihnen die Kosten erlassen werden.

Die Mittelschule Mindelheim bietet mittwochs allen Schülern ein kostenloses Frühstück an, während der Abschlussprüfungen sogar an jedem Prüfungstag. Wie an vielen anderen Schulen gibt es zusätzlich einmal wöchentlich Schulobst für alle Klassen, um bei den Kindern die Lust auf gesundes Essen zu wecken. Am Maristenkolleg übt die Lehrerin Helga Lüken-Mair außerdem jedes Jahr mit den Fünftklässlern, was ein gutes und gesundes Frühstück ausmacht. Da komme dann eben nicht nur Wurst und Schokocreme aufs Brot, sondern auch mal Schnittlauch, erzählt Martin Weiß-Paschke von der Schulleitung.

Man sollte die Leute nicht zu Almosenempfängern machen

Die Schulen legen zudem Wert darauf, dass ihre Schüler unabhängig vom Geldbeutel ihrer Eltern am Schulleben teilhaben können. An der Maria-Ward-Realschule gibt es zum Beispiel einen Sozialfonds, der einspringt, wenn sich Eltern Schulfahrten, Wintersporttage oder ähnliche Veranstaltungen nicht leisten können. An der Mindelheimer Mittelschule sorgen der Elternbeirat, der Förderverein oder auch die Waisenhaus-Stiftung dafür, dass niemand aus finanziellen Gründen ausgeschlossen wird und auch an der Grundschule Kammlach wird in solchen Fällen der Förderverein aktiv. Rektorin Ursula Sperr ist jedoch wichtig, niemanden zum Almosenempfänger zu machen. „Man muss sehr behutsam sein, damit man den Leuten nicht Verantwortung aus der Hand nimmt und man sie nicht beschämt und hilflos macht. Hilfe darf nicht klein machen.“ Am Maristenkolleg stehen die Maristenstiftung und der Elternbeirat bedürftigen Familien helfend zur Seite und auch an der Grundschule Mindelheim erhalten sie Unterstützung. Dafür müssen die Eltern jedoch auf ihre Notlage aufmerksam machen – für viele eine große Hürde. (baus, home, jsto)