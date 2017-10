2017-10-22 15:00:00.0

Filmabend Wie gefährlich ist die extreme Rechte?

Ein Film zeigt am 23. Oktober im Forum heimlich gedrehtes Material von Neonazi-Bands. Auch Mindelheimer kommen darin vor.

Der Sänger grölt Gewaltparolen, die Neonazis toben, die Arme gehen hoch zum Hitlergruß: Als der Journalist Thomas Kuban zum ersten Mal ein Neonazi-Konzert mit versteckter Kamera dreht, ermöglicht er Einblicke in eine Jugendszene, in die sich kaum ein Außenstehender wagt. Neun Jahre später hat er fünfzig Undercover-Drehs hinter sich, auch jenseits deutscher Grenzen. Ein Lied begegnet ihm immer wieder: „Blut muss fließen knüppelhageldick…“.

Gemeinsam mit dem Filmemacher Peter Ohlendorf hat Kuban den Film „Blut muss fließen – Undercover unter Nazis“ gedreht. Eine Kurzfassung des Films ist am Montag, 23. Oktober, von 20 Uhr an im Forum Mindelheim zu sehen. MZ-Redakteur Johann Stoll sprach mit dem Regisseur des Films, Peter Ohlendorf, der in Freiburg lebt.

ANZEIGE

Herr Ohlendorf, wie breit ist der rechte Rand in unserer Region?

Ohlendorf: Den ganz konkreten Fokus auf eine ganz konkrete Region zu legen, ist schwierig für mich, ich bin ja bundesweit unterwegs. Dazu werden an dem 23. Oktober Gruppen informieren, die näher dran sind an dieser Region.

Was ist Inhalt Ihres Films?

Ohlendorf: Wir zeigen Nazi-Konzerte europaweit. Da sehen Sie schon, wie weit das Thema gefasst ist.

Aus welchen Quellen konnten Sie schöpfen?

Ohlendorf: Unterwegs war ein junger Kollege, der undercover über mehrere Jahre hinweg die Nazikonzerte besucht hat. Thomas Kuban, so sein Pseudonym, hat ganz konkrete Ergebnisse mitgebracht, die wir im Dokumentarfilm verarbeitet haben. Ich bin der Filmemacher, der das Material in einen Dokumentarfilm gebunden hat.

Aus Mindelheim kommt eine rechte Band, die überregional einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht hat. Was wissen Sie darüber?

Ohlendorf: Das ist Faustrecht. Wir werden an dem Abend Ausschnitte aus einem Konzert in Belgien zeigen. Da hat die Band 2007 gespielt. Thomas Kuban hat damals heimlich gefilmt. Das war ein sogenannter Ian Stuart Memorial. Stuart gilt als die Figur, die das Konzept entwickelt hat, mit Musik junge Leute zu erreichen und zu radikalisieren.

Im Unterallgäu tritt Faustrecht kaum in Erscheinung.

Ohlendorf: Die Band spielt sehr viel im Ausland. In Finnland war sie 2012, 2013 in Frankreich, 2014 in Großbritannien. Mit rund 100 Auftritten national und international gehört Faustrecht zu einer der wichtigsten und aktivsten Bands der extremen Rechten.

Was dürfen die Besucher des Abends noch erwarten?

Ohlendorf: Jeder, der erfahren will, wie groß die rechte Szene im Allgäu ist, sollte kommen. Es gibt einiges zu erzählen. Es sind auch regionale Vertreter der Beratungsstelle gegen Rechtsextremismus vor Ort in Mindelheim. Sie stehen im Anschluss an den Film für eine Debatte zum Umgang mit der extremen Rechten in der Region zur Verfügung.

In Deutschland ist im September der Bundestag neu gewählt worden. Da hat die AfD im Allgäu in manchen Orten über 20 Prozent der Stimmen geholt. Wie soll man damit umgehen?

Ohlendorf: Nazis und AfD berühren sich nur manchmal. Da wäre ich sehr vorsichtig. Bei der AfD ist einiges unterwegs, was schwer einzuschätzen ist. Was ist Protestwahl? Oder was ist rechtes Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft? Der Soziologe Wilhelm Heitmeyer in Bielefeld untersucht das schon seit mehr als 20 Jahren. Die Mitte der Gesellschaft ist überhaupt nicht so eindeutig demokratisch eingestellt. Da ist bei einigen eine gewisse Rechtsoffenheit festzustellen. Diese Studien hat man nicht gebührend beachtet. Und jetzt plötzlich öffnet sich durch die AfD der Raum, der durch die Studien längst bekannt ist.