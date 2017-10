2017-10-15 08:00:00.0

Welttag des Händewaschens Wie gefährlich sind die Killerkeime?

Kliniken setzen auf konsequente Hygiene und sind erfolgreich damit. Eine neue Generation von Keimen macht den Ärzten aber Sorgen. Von Johann Stoll

Dass wir heute 100 Jahre und älter werden, ist ein Triumph der Medizin. Vor 140 Jahren hatte Louis Pasteur herausgefunden, dass sich manche Bakterien gegenseitig am Wachstum hindern. Im September 1928 entwickelte der schottische Arzt Alexander Fleming das Penicillin. 1945 bekam er dafür den Nobelpreis. Antibiotika sind ein Wundermittel. Zunehmend macht den Ärzten aber ein Umstand Sorgen: Antibiotika wirken nicht mehr in jedem Fall. In den Medien ist von drohenden „Super-Seuchen“ oder von „Killerkeimen“ die Rede. Rund um den Globus sind Klinik-Chefs, niedergelassene Ärzte und Betreiber von Seniorenwohnheimen alarmiert, weil neue Keime Krankheiten auslösen können. Was tun?

An den Kreiskliniken Unterallgäu in Mindelheim und Ottobeuren hat Hygiene hohe Priorität, sagt Ärztlicher Direktor Dr. Manfred Nuscheler. Christa Angerer ist hauptamtliche Hygiene-Fachkraft. Die Abteilung ist sogar aufgestockt worden.

Alle Mitarbeiter werden regelmäßig geschult, damit jeder weiß, wann er wie lange seine Hände desinfizieren muss. Angerer besucht nach und nach auch alle Abteilungen und sieht sich die Abläufe genau an. Am Ende gibt es offene Rückmeldung darüber, was gut läuft und was besser werden muss. Regelmäßig werden auch Abstriche gemacht. Diese Proben werden mikrobiologisch untersucht. Die Ergebnisse fließen in Statistiken ein, die wiederum mit anderen Krankenhäusern verglichen werden. Bei der Hygiene liegen die Kreiskliniken besser als der Schnitt der deutschen Krankenhäuser, betont Klinikumsvorstand Franz Huber. Die sogenannten Krankenhauskeime MRSA „haben wir gut im Griff“, sagt Chefarzt Dr. Nuscheler. 95 Prozent von ihnen bringen übrigens Patienten mit ins Krankenhaus. MRSA sei in Mindelheim und Ottobeuren rückläufig.

Das Thema geht aber nicht nur die Kliniken etwas an. Auch niedergelassene Ärzte oder Pflegeheime kämpfen mit demselben Problem. Wenn sich Resistenzen herausgebildet haben, also wenn ein Antibiotikum nicht mehr anschlägt, dann bleibt als Ausweg noch ein Reserveantibiotikum. Das allerdings hat meist unerfreuliche Nebenwirkungen zur Folge. Und es ist sehr teuer, weil es für die Pharmaindustrie immens aufwendig ist, neue Antibiotika herzustellen, sagt der Chefarzt.

Unterdessen ist eine neue Generation von Keimen auf dem Vormarsch. „Sie bereiten uns mehr Sorge als MRSA“, sagt Nuscheler. MRSA ist die Abkürzung für Methicillin resistenter Staphylococcus aureus. Die neuen Keime heißen ESBL. Das Kürzel steht für Extended-Spectrum-Beta-Lactamasen. Sie vermindern die Wirksamkeit verschiedener Antibiotika.

Aber schon bevor Patienten das Krankenhaus betreten, wird geprüft, ob von ihnen möglicherweise ein hohes Risiko ausgeht. Wer mit offenen Wunden gebracht wird, wird von anderen Patienten isoliert, sagt Angerer.

Vor sieben Jahren gehörte das Kreisklinikum zu den Vorreitern der „Aktion Saubere Hände“. Mit dieser Kampagne der Weltgesundheitsorganisation konnte die Hygiene der Hände nachweislich verbessert werden. Genau erfasst wird übrigens auch, wie viel Desinfektionsmittel verbraucht wird. Wenn in einer Abteilung zu wenig davon wegkommt, könnte das ein Hinweis auf Nachlässigkeiten sein. An den beiden Krankenhäusern verfolgt man seit drei Jahren einen umfassenden Ansatz, um der Herausforderung Herr zu werden. Hygiene geht jeden an. 2014 waren in Mindelheim und Ottobeuren erfahrende Oberärzte zu Antibiotika-Experten ausgebildet worden. Damit waren die Kreiskliniken Vorreiter. Dieses ABS-Team – ABS steht für AntiBiotic Stewardship - hat auf 32 Seiten in handlichem Format Hausleitlinien zur angemessenen Therapie mit Antibiotika zusammengestellt. Mit diesem Heft können sich die Mitarbeiter ganz schnell informieren, welches Antibiotikum in welcher Dosis sinnvoll ist.

Auf eines haben die Ärzte an den Kliniken aber nur wenig Einfluss: Auf den leichtfertigen Umgang mit Antibiotika. Patienten greifen nach Ansicht von Nuscheler viel zu schnell zu Antibiotika. Gegen Viren zum Beispiel wirken diese nicht, nur gegen Bakterien. Und wenn Antibiotika verschrieben wird, wird es nicht immer richtig angewendet. Als Grundregel formuliert der Arzt, es sei besser mit höherer Dosis einzusteigen. Und es gibt noch eine Unbekannte. Vor allem in der Geflügelmast kommen oft Antibiotika zum Einsatz. Die können sich im Menschen anreichern und Resistenzen zur Folge haben. Auch deshalb kommt es auf den sorgsamen Einsatz von Antibiotika an.