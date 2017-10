2017-10-27 04:05:00.0

Aufklärungsabend in Mindelheim Wie rechts ist die Region?

„Allgäu rechtsaußen“ informiert über Bands und Gruppierungen. Wie aber sollen die Menschen damit umgehen? Von Johann Stoll

Die Bilder sind verwackelt und heimlich mit versteckter Kamera aufgenommen. Fotos und Flugblätter kommen ins Bild, die neben dem Tresen an der Wand hängen, wo Bier an junge Männer und Frauen ausgeschenkt wird. Zu erkennen ist Adolf Hitler und der Schriftzug der Waffen-SS. Es sind Filmaufnahmen von einem Neonazi-Treffen im belgischen Wolfsdonk, das vor zehn Jahren stattgefunden hat. Auf der Bühne zu sehen und zu hören ist die Neonaziband „Faustrecht“ aus Mindelheim. Das Publikum grüßt mit Hitler-Gruß.

Mit Musik werden Jugendliche geködert

Szenetypische Glatzköpfe sieht man nicht. Alles sieht auf den ersten Blick aus wie ein normales Rockkonzert. Sogar CDs werden verkauft. Das allerdings sind Tonträger, die verboten und offiziell nicht gehandelt werden dürfen. Von der Bühne heizt der Sänger mit rechten Parolen ein. Deutschland nur den Deutschen. Die Strategie dahinter, wie der Regisseur Peter Ohlendorf von „FilmFaktum“ sagt: Rechte Botschaften werden an Jugendliche über Musik weiter gegeben.

Der Mitschnitt ist einem Journalisten gelungen, der sich jahrelang in die rechte Musikszene eingeschlichen hatte. Sein Name bleibt streng gehütetes Geheimnis. Die Ausschnitte waren jetzt im Mindelheimer Forum zu sehen. „FilmFaktum“ und „Allgäu rechtsaußen“ hatten zum Informationsabend eingeladen, und rund 100 vor allem jüngere Besucher waren gekommen. Das Ziel des Abends: aufrütteln, die Zivilgesellschaft stärken. Denn wer meint, es gebe im Allgäu keine rechte Szene, gibt sich einer großen Illusion hin, betonten Ohlendorf und Sebastian Lipp von „Allgäu rechtsaußen“.

Erst am 7. Oktober sei es bei Leutkirch in Seibranz zu einem konspirativ organisierten Konzert von „Voice of Anger“ gekommen. 250 Neonazis hätten teilgenommen, sagte Lipp. Auch ein ehemaliges Gartenhäuschen bei Memmingen und einen alten Bauernhof hätten die Rechten in Beschlag genommen.

Von Apfeltrach bis Bad Grönenbach

Einen Verbindungsmann zur Szene gebe es in Apfeltrach. Und von Bad Grönenbach aus werde ein Plattenversand von rechtem Liedgut organisiert. In Mindelheim ist „Nazi-Urgestein“ Nogge Lecheler zu Hause, wie er in der von „Allgäu rechtsaußen“ vorgelegten Dokumentation bezeichnet wird. Lecheler hat 1994 die Band Faustrecht gegründet. Personelle Überschneidungen gebe es mit der Band „Prolligans“.

Kontakt werde auch zur NPD gepflegt. Auch die sogenannte Identitäre Bewegung, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird, ist im Allgäu aktiv. Sie strebe den Schulterschluss mit der AfD an ebenso mit Burschenschaften und anderen patriotischen Gruppen.

Schwerpunkt rechter Aktivitäten nach Augsburg sei Südschwaben. Fast 700 politisch rechts motivierte Straftaten hat die Polizei seit 2013 im Bereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West registriert. Die Szene sei immer dort stark, wenn die Zivilgesellschaft den Raum dafür gibt, sagte Ohlendorf. Sicherheitsbehörden würden oft zu wenig unternehmen. In Bauwagen werde nicht selten rechte Musik gespielt. Die örtliche Polizei und das Landratsamt haben dafür aber keine Hinweise. Von ihrer Seite hieß es aber auf Anfrage, dass es schwer sei, dies zu kontrollieren. Tonträger würden heute nicht mehr einfach so herumliegen. Und ohne Verdacht einfach einen Computer oder ein Handy zu kontrollieren, sei nicht erlaubt.

Wie aber sollen die Menschen damit umgehen, wenn Menschen pauschal diffamiert werden? Das Gespräch suchen, wurde in der Diskussion mehrfach geraten. Besonders jungen Menschen sollte vermittelt werden, dass „wir hier in einer offenen Demokratie leben wollen“.